Який строк дії міжнародного посвідчення водія — відповідь сервісного центру МВС
Головний сервісний центр МВС повідомив, який строк дії міжнародного посвідчення водія.
Зазначається, що міжнародне посвідчення водія видається до 3 років, але не довше, ніж чинне ваше національне посвідчення.
- Якщо це перше посвідчення водія, яке видається на 2 роки, то й міжнародне посвідчення буде оформлено на той самий строк.
- Після обміну першого посвідчення на постійне (за відсутності порушень) національний документ видається на 30 років, а міжнародне посвідчення можна оформити знову — строком до 3 років.
Як отримати?
- звернутися до сервісного центру МВС
- надати чинне посвідчення водія
- паспорт громадянина України
- закордонний паспорт
- фотокартку встановленого зразка
Сервісний центр МВС підкреслив, що міжнародне посвідчення дійсне лише разом із національним.
