Який строк дії міжнародного посвідчення водія — відповідь сервісного центру МВС

Фото: hsc.gov.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головний сервісний центр МВС повідомив, який строк дії міжнародного посвідчення водія.

Зазначається, що міжнародне посвідчення водія видається до 3 років, але не довше, ніж чинне ваше національне посвідчення.

- Якщо це перше посвідчення водія, яке видається на 2 роки, то й міжнародне посвідчення буде оформлено на той самий строк.

- Після обміну першого посвідчення на постійне (за відсутності порушень) національний документ видається на 30 років, а міжнародне посвідчення можна оформити знову — строком до 3 років.

Як отримати?

- звернутися до сервісного центру МВС

- надати чинне посвідчення водія

- паспорт громадянина України

- закордонний паспорт

- фотокартку встановленого зразка

Сервісний центр МВС підкреслив, що міжнародне посвідчення дійсне лише разом із національним.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.