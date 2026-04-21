Какой срок действия международного водительского удостоверения — ответ сервисного центра МВД
Главный сервисный центр МВД сообщил, какой срок действия международного водительского удостоверения.
Отмечается, что международное водительское удостоверение выдается сроком до 3 лет, но не дольше, чем действует ваше национальное удостоверение.
Если это первое водительское удостоверение, которое выдается на 2 года, то и международное удостоверение будет оформлено на тот же срок.
После обмена первого удостоверения на постоянное (при отсутствии нарушений) национальный документ выдается на 30 лет, а международное удостоверение можно оформить снова — сроком до 3 лет.
Как получить?
обратиться в сервисный центр МВД
предоставить действующее водительское удостоверение
паспорт гражданина Украины
заграничный паспорт
фотокарточку установленного образца
Сервисный центр МВД подчеркнул, что международное удостоверение действительно только вместе с национальным.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.