Какой срок действия международного водительского удостоверения — ответ сервисного центра МВД

Главный сервисный центр МВД сообщил, какой срок действия международного водительского удостоверения.

Отмечается, что международное водительское удостоверение выдается сроком до 3 лет, но не дольше, чем действует ваше национальное удостоверение.

Если это первое водительское удостоверение, которое выдается на 2 года, то и международное удостоверение будет оформлено на тот же срок.

После обмена первого удостоверения на постоянное (при отсутствии нарушений) национальный документ выдается на 30 лет, а международное удостоверение можно оформить снова — сроком до 3 лет.

Как получить?

обратиться в сервисный центр МВД

предоставить действующее водительское удостоверение

паспорт гражданина Украины

заграничный паспорт

фотокарточку установленного образца

Сервисный центр МВД подчеркнул, что международное удостоверение действительно только вместе с национальным.

