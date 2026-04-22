Які надбавки до пенсії передбачені у 2026: повний список і суми

У 2026 році в Україні передбачено підвищені надбавки до пенсій для окремих категорій громадян.

В Україні передбачено спеціальні доплати до пенсій для осіб, які мають особливі заслуги перед державою. У 2026 році розмір такої надбавки для багатодітних батьків може перевищувати 1000 гривень. Право на неї мають громадяни, які виховали щонайменше п’ятьох дітей до досягнення ними шестирічного віку.

Відповідно до положень Закону України № 1767-ІІІ «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною», надбавка призначається матерям, які народили та виховали п’ятьох і більше дітей (у тому числі усиновлених). Якщо ж вихованням займався батько, саме він може претендувати на таку виплату.

Ця доплата встановлюється незалежно від виду пенсії — її можуть отримувати пенсіонери за віком, по інвалідності, за вислугу років або у зв’язку з втратою годувальника.

Розмір надбавки визначається у відсотках від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (у 2026 році він становить 2 595 грн). Від кількості дітей залежить і сума доплати:

за 5 дітей — 35% (908,25 грн);

за 6 дітей — 36% (934,20 грн);

за 7 дітей — 37% (960,15 грн);

за 8 дітей — 38% (986,10 грн);

за 9 дітей — 39% (1 012,05 грн);

за 10 і більше дітей — 40% (1 038,00 грн).

Нарахування здійснює Пенсійний фонд України з моменту подання заяви. У разі зміни прожиткового мінімуму сума виплати автоматично переглядається.

Якщо особа, яка мала право на таку надбавку, помирає, частина виплати може бути призначена її непрацездатним родичам, які отримують пенсію у зв’язку з втратою годувальника. У цьому випадку одному члену сім’ї виплачується 70% від надбавки, а якщо таких осіб двоє або більше — 90%.

Інші види доплат до пенсії

У 2026 році окремі категорії пенсіонерів можуть розраховувати і на інші щомісячні надбавки. Зокрема, це доплати за віком та підвищення для жителів гірських районів.

Надбавка за віком

Однією з найпоширеніших є доплата для осіб віком від 70 років. Її розмір залежить від вікової групи:

від 70 до 75 років — 300 грн;

від 75 до 80 років — 456 грн;

від 80 років і більше — 570 грн.

Важливо, що така надбавка виплачується лише за умови, що загальний розмір пенсії разом із усіма доплатами не перевищує 10 340,35 грн. Незважаючи на індексацію, ці порогові значення залишаються фіксованими.

Доплата для мешканців гірських територій

Окремо передбачена фінансова підтримка для людей, які проживають або працюють у гірських населених пунктах. Вона становить 20% від призначеної пенсії та покликана компенсувати складні умови життя, зокрема обмежену інфраструктуру та транспортну доступність.

Щоб отримати таку доплату, у 2026 році необхідно відповідати певним критеріям: проживати в гірській місцевості щонайменше пів року або працювати там. Також потрібно мати офіційний статус жителя гірського населеного пункту, не перебувати за кордоном і не сплачувати єдиний соціальний внесок в іншому регіоні.

У разі переїзду до гірської місцевості пенсіонер повинен повідомити про це Пенсійний фонд протягом 10 днів для оформлення надбавки. Якщо ж людина виїжджає з такого населеного пункту, виплата припиняється вже з наступного місяця.

