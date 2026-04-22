Какие надбавки к пенсии предусмотрены в 2026 году: полный список и суммы

В 2026 году в Украине предусмотрены повышенные надбавки к пенсиям для отдельных категорий граждан.

В Украине предусмотрены специальные доплаты к пенсиям для лиц, имеющих особые заслуги перед государством. В 2026 году размер такой надбавки для многодетных родителей может превышать 1000 гривен. Право на неё имеют граждане, которые воспитали не менее пяти детей до достижения ими шестилетнего возраста.

Согласно положениям Закона Украины № 1767-III «О пенсиях за особые заслуги перед Украиной», надбавка назначается матерям, которые родили и воспитали пятерых и более детей (в том числе усыновлённых). Если воспитанием занимался отец, право на выплату переходит к нему.

Эта доплата устанавливается независимо от вида пенсии — её могут получать пенсионеры по возрасту, по инвалидности, за выслугу лет или в связи с потерей кормильца.

Размер надбавки определяется в процентах от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (в 2026 году он составляет 2 595 грн). Сумма зависит от количества детей:

за 5 детей — 35% (908,25 грн);

за 6 детей — 36% (934,20 грн);

за 7 детей — 37% (960,15 грн);

за 8 детей — 38% (986,10 грн);

за 9 детей — 39% (1 012,05 грн);

за 10 и более детей — 40% (1 038,00 грн).

Начисление осуществляет Пенсионный фонд Украины с момента подачи заявления. В случае изменения прожиточного минимума размер выплаты пересматривается автоматически.

Если лицо, имевшее право на такую надбавку, умирает, часть выплаты может быть назначена его нетрудоспособным родственникам, которые получают пенсию в связи с потерей кормильца. В таком случае одному члену семьи выплачивается 70% от надбавки, а если таких лиц двое и более — 90%.

Другие виды доплат к пенсии

В 2026 году отдельные категории пенсионеров могут рассчитывать и на другие ежемесячные надбавки. В частности, это доплаты по возрасту и повышения для жителей горных районов.

Надбавка по возрасту

Одной из самых распространённых является доплата для лиц старше 70 лет. Её размер зависит от возрастной категории:

от 70 до 75 лет — 300 грн;

от 75 до 80 лет — 456 грн;

от 80 лет и старше — 570 грн.

Важно, что такая надбавка предоставляется только при условии, что общий размер пенсии вместе со всеми доплатами не превышает 10 340,35 грн. Несмотря на индексацию, этот порог остаётся неизменным.

Доплата для жителей горных территорий

Отдельная финансовая поддержка предусмотрена для граждан, проживающих или работающих в горных населённых пунктах. Такая надбавка составляет 20% от назначенной пенсии и призвана компенсировать сложные условия проживания, включая ограниченную инфраструктуру и транспортную доступность.

Чтобы получить такую доплату в 2026 году, необходимо соответствовать определённым условиям: проживать в горной местности не менее шести месяцев или работать там. Также требуется иметь официальный статус жителя горного населённого пункта, не находиться за границей и не уплачивать единый социальный взнос в другом регионе.

В случае переезда в горную местность пенсионер должен уведомить об этом Пенсионный фонд в течение 10 дней для оформления надбавки. Если же человек покидает такую местность, выплата прекращается уже со следующего месяца.

