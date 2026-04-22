  1. В Україні

Суд в Італії дозволив усиновити українську дитину, батько якої зник на війні, а мати жива — Дмитро Лубінець

19:05, 22 квітня 2026
Рішення ухвалили попри мораторій на міжнародне усиновлення і наявність у дитини матері та рідних сестер.
В Італії суд у справах неповнолітніх міста Лечче ухвалив рішення про усиновлення української дитини іноземною сім’єю, попри дію мораторію на міждержавне усиновлення.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив про грубе порушення міжнародного права та закликав негайно повернути дитину в Україну.

За його словами, дитину евакуювали до Італії у 2022 році як тимчасовий захід захисту через війну. Водночас суд, як наголосив омбудсман, «фактично зламав міждержавну систему усиновлення», передавши дитину іноземним громадянам.

Критичним у цій справі є те, що батько дитини зник безвісти, захищаючи Україну, а мати жива і не позбавлена батьківських прав. Попри це, суд проігнорував як наявність родини, так і український мораторій.

«Пріоритет один — збереження дитини в її родині та державі народження. Але в цьому випадку італійський суд проігнорував і мораторій, і факт наявності у дитини матері та рідних сестер», — підкреслив Лубінець.

Омбудсман також повідомив, що дитину роз’єднали з рідними сестрами, які вже повернулися в Україну. За його оцінкою, це є «свідомим руйнуванням сім’ї» та порушенням права дитини на збереження сімейних зв’язків.

Крім того, рішенню передували системні порушення: відсторонення українських законних представників, призначення іноземних опікунів і обмеження доступу українських дипломатів. Подібні проблеми, за словами Лубінця, фіксують також у Німеччині та Швейцарії.

Окремо він повідомив про ризики щодо ще 82 українських дітей, які перебувають за кордоном після евакуації з різних закладів.

Уповноважений наголосив, що позиція України є безальтернативною: рішення італійського суду має бути оскаржене, усиновлення іноземцями — скасоване, а дитина — повернута матері в Україну.

Лубінець уже звернувся до Прем’єр-міністра України з вимогою невідкладних дій, а також ініціював міжнародні контакти, зокрема з представниками Європарламенту та Ради Європи.

«Переміщення дітей за кордон було вимушеним кроком, а не підставою для зміни їхнього правового статусу чи усиновлення», — наголосив омбудсман.

Він закликав міжнародну спільноту до негайної реакції та підкреслив: українська дитина має повернутися до родини.

суд Італія усиновлення скасування усиновлення Дмитро Лубінець

