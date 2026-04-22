Суд в Италии разрешил усыновить украинского ребенка, отец которого пропал без вести на войне, а мать жива — Дмитрий Лубинец

19:05, 22 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Решение приняли несмотря на мораторий на международное усыновление и наличие у ребенка матери и родных сестер.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Италии суд по делам несовершеннолетних города Лечче принял решение об усыновлении украинского ребенка иностранной семьей, несмотря на действие моратория на межгосударственное усыновление.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил о грубом нарушении международного права и призвал немедленно вернуть ребенка в Украину.

По его словам, ребенка эвакуировали в Италию в 2022 году как временную меру защиты из-за войны. В то же время суд, как подчеркнул омбудсман, «фактически сломал межгосударственную систему усыновления», передав ребенка иностранным гражданам.

Критическим в этом деле является то, что отец ребенка пропал без вести, защищая Украину, а мать жива и не лишена родительских прав. Несмотря на это, суд проигнорировал как наличие семьи, так и украинский мораторий.

«Приоритет один — сохранение ребенка в его семье и государстве рождения. Но в этом случае итальянский суд проигнорировал и мораторий, и факт наличия у ребенка матери и родных сестер», — подчеркнул Лубинец.

Омбудсман также сообщил, что ребенка разлучили с родными сестрами, которые уже вернулись в Украину. По его оценке, это является «сознательным разрушением семьи» и нарушением права ребенка на сохранение семейных связей.

Кроме того, решению предшествовали системные нарушения: отстранение украинских законных представителей, назначение иностранных опекунов и ограничение доступа украинских дипломатов. Подобные проблемы, по словам Лубинца, фиксируются также в Германии и Швейцарии.

Отдельно он сообщил о рисках в отношении еще 82 украинских детей, которые находятся за границей после эвакуации из различных учреждений.

Уполномоченный подчеркнул, что позиция Украины является безальтернативной: решение итальянского суда должно быть обжаловано, усыновление иностранцами — отменено, а ребенок — возвращен матери в Украину.

Лубинец уже обратился к Премьер-министру Украины с требованием неотложных действий, а также инициировал международные контакты, в частности с представителями Европарламента и Совета Европы.

«Перемещение детей за границу было вынужденной мерой, а не основанием для изменения их правового статуса или усыновления», — подчеркнул омбудсман.

Он призвал международное сообщество к немедленной реакции и подчеркнул: украинский ребенок должен вернуться к семье.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Каким был средний доход в судебной системе в первом квартале 2026 года по информации ГСА

Государственная судебная администрация обнародовала информацию, демонстрирующую неравенство доходов в судебной системе.

Бывшие пленные смогут бесплатно восстановить водительские документы: МВД готовит ряд льгот

МВД обнародовало проект изменений в правила регистрации авто и выдачи удостоверений водителя

Верховный Суд встал на сторону работника лесхоза, которого уволили во время службы в ТрО

Суд подтвердил, что работника лесхоза уволили без законных оснований в период его службы в территориальной обороне.

ВСП не смог рассмотреть вопрос судьи Салая, который санкционировал незаконные НСРД

Причина — отсутствие кворума.

Динамические системы и альтернативные предложения: какие изменения предлагает законопроект о публичных закупках

Борьба с аномально низкими ценами становится автоматизированной, а требования к прозрачности собственности — бескомпромиссными.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]