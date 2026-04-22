Суд в Италии разрешил усыновить украинского ребенка, отец которого пропал без вести на войне, а мать жива — Дмитрий Лубинец

Решение приняли несмотря на мораторий на международное усыновление и наличие у ребенка матери и родных сестер.

В Италии суд по делам несовершеннолетних города Лечче принял решение об усыновлении украинского ребенка иностранной семьей, несмотря на действие моратория на межгосударственное усыновление.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил о грубом нарушении международного права и призвал немедленно вернуть ребенка в Украину.

По его словам, ребенка эвакуировали в Италию в 2022 году как временную меру защиты из-за войны. В то же время суд, как подчеркнул омбудсман, «фактически сломал межгосударственную систему усыновления», передав ребенка иностранным гражданам.

Критическим в этом деле является то, что отец ребенка пропал без вести, защищая Украину, а мать жива и не лишена родительских прав. Несмотря на это, суд проигнорировал как наличие семьи, так и украинский мораторий.

«Приоритет один — сохранение ребенка в его семье и государстве рождения. Но в этом случае итальянский суд проигнорировал и мораторий, и факт наличия у ребенка матери и родных сестер», — подчеркнул Лубинец.

Омбудсман также сообщил, что ребенка разлучили с родными сестрами, которые уже вернулись в Украину. По его оценке, это является «сознательным разрушением семьи» и нарушением права ребенка на сохранение семейных связей.

Кроме того, решению предшествовали системные нарушения: отстранение украинских законных представителей, назначение иностранных опекунов и ограничение доступа украинских дипломатов. Подобные проблемы, по словам Лубинца, фиксируются также в Германии и Швейцарии.

Отдельно он сообщил о рисках в отношении еще 82 украинских детей, которые находятся за границей после эвакуации из различных учреждений.

Уполномоченный подчеркнул, что позиция Украины является безальтернативной: решение итальянского суда должно быть обжаловано, усыновление иностранцами — отменено, а ребенок — возвращен матери в Украину.

Лубинец уже обратился к Премьер-министру Украины с требованием неотложных действий, а также инициировал международные контакты, в частности с представителями Европарламента и Совета Европы.

«Перемещение детей за границу было вынужденной мерой, а не основанием для изменения их правового статуса или усыновления», — подчеркнул омбудсман.

Он призвал международное сообщество к немедленной реакции и подчеркнул: украинский ребенок должен вернуться к семье.

