Володимир Зеленський звільнив трьох начальників управлінь СБУ – одного перепризначили у Київ

Президент підписав низку указів про кадрові зміни в Службі безпеки України.

Президент України Володимир Зеленський підписав низку указів про кадрові зміни в Службі безпеки України.

Зокрема:

Відповідно до указу №336/2026 звільнено Олександра Куця з посади начальника Управління СБУ в Харківській області.

Також указом №334/2026 звільнено Артема Бондаренка з посади начальника Головного управління СБУ у місті Києві та Київській області.

Указом №335/2026 звільнено Артема Борисевича з посади начальника Управління СБУ в Херсонській області. Водночас указом №337/2026 його призначено начальником Головного управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області на місце Бондаренка.

Усі укази підписані 22 квітня.

