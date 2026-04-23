Владимир Зеленский уволил трех начальников управлений СБУ — одного переназначили в Киев

Президент подписал ряд указов о кадровых изменениях в Службе безопасности Украины.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский подписал ряд указов о кадровых изменениях в Службе безопасности Украины.

В частности:

В соответствии с указом №336/2026 уволен Александр Куц с должности начальника Управления СБУ в Харьковской области.

Также указом №334/2026 уволен Артем Бондаренко с должности начальника Главного управления СБУ в городе Киеве и Киевской области.

Указом №335/2026 уволен Артем Борисевич с должности начальника Управления СБУ в Херсонской области. В то же время указом №337/2026 он назначен начальником Главного управления Службы безопасности Украины в городе Киеве и Киевской области на место Бондаренка.

Все указы подписаны 22 апреля.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.