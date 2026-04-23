Владимир Зеленский уволил трех начальников управлений СБУ — одного переназначили в Киев

10:53, 23 апреля 2026
Президент подписал ряд указов о кадровых изменениях в Службе безопасности Украины.
Владимир Зеленский уволил трех начальников управлений СБУ — одного переназначили в Киев
Президент Украины Владимир Зеленский подписал ряд указов о кадровых изменениях в Службе безопасности Украины.

В частности:

В соответствии с указом №336/2026 уволен Александр Куц с должности начальника Управления СБУ в Харьковской области.

Также указом №334/2026 уволен Артем Бондаренко с должности начальника Главного управления СБУ в городе Киеве и Киевской области.

Указом №335/2026 уволен Артем Борисевич с должности начальника Управления СБУ в Херсонской области. В то же время указом №337/2026 он назначен начальником Главного управления Службы безопасности Украины в городе Киеве и Киевской области на место Бондаренка.

Все указы подписаны 22 апреля.

