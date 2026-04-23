Міноборони повідомило про виплату бойових за березень 2026 року
16:41, 23 квітня 2026
Коли гроші будуть зараховані на карткові рахунки військовослужбовців.
Міністерство оборони заявило про повну виплату бойових військовослужбовцям за березень 2026 року.
У відомстві зазначили, що всі необхідні кошти вже спрямовано до військових частин. Найближчим часом належні суми мають бути зараховані на карткові рахунки військовослужбовців.
