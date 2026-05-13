Угорщина планує перейти на євро до 2030 року — заява уряду

Міністр фінансів заявив про виконання критеріїв ЄС та відновлення доступу до замороженого фінансування.

Фото: Getty Images

Міністр фінансів в уряді нового прем’єр-міністра Угорщини Петера Мадяра Андраш Карман заявив, що країна виконає всі вимоги для відновлення фінансування Європейського Союзу та буде готова перейти на євро протягом чотирьох років. Про це повідомляє Bloomberg.

За словами міністра, уряд має намір у найближчі місяці використати заморожене фінансування ЄС після виконання відповідних умов. Також Угорщина планує провести комплексну зміну економічної політики, яку в уряді називають «радикальною» трансформацією після періоду правління Віктора Орбана.

Карман заявив, що новий уряд змінить підходи до оподаткування та економічного планування, щоб зробити бюджетну політику більш прозорою та передбачуваною. Окремо він наголосив на намірі відмовитися від практик, які раніше базувалися на ослабленні національної валюти.

Андраш Карман заявив, що Угорщина має намір виконати критерії для запровадження євро до 2030 року. Серед ключових вимог — утримання дефіциту бюджету нижче 3% від ВВП.

Він також повідомив про плани подати оновлений бюджет на 2026 рік до кінця серпня, який врахує вищий за очікуваний дефіцит. Восени уряд має перейти до підготовки бюджетного плану на наступний рік, що базуватиметься на консервативних економічних прогнозах.

