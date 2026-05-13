Венгрия планирует перейти на евро к 2030 году — заявление правительства

Министр финансов заявил о выполнении критериев ЕС и возобновлении доступа к замороженному финансированию.

Фото: Getty Images

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министр финансов в правительстве нового премьер-министра Венгрии Петера Мадяра Андраш Карман заявил, что страна выполнит все требования для возобновления финансирования Европейского Союза и будет готова перейти на евро в течение четырех лет. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам министра, правительство намерено в ближайшие месяцы использовать замороженное финансирование ЕС после выполнения соответствующих условий. Также Венгрия планирует провести комплексную смену экономической политики, которую в правительстве называют «радикальной» трансформацией после периода правления Виктора Орбана.

Карман заявил, что новое правительство изменит подходы к налогообложению и экономическому планированию, чтобы сделать бюджетную политику более прозрачной и предсказуемой. Отдельно он подчеркнул намерение отказаться от практик, которые ранее базировались на ослаблении национальной валюты.

Андраш Карман заявил, что Венгрия намерена выполнить критерии для введения евро к 2030 году. Среди ключевых требований — удержание дефицита бюджета ниже 3% от ВВП.

Он также сообщил о планах представить обновленный бюджет на 2026 год до конца августа, который учтет более высокий, чем ожидалось, дефицит. Осенью правительство должно приступить к подготовке бюджетного плана на следующий год, который будет основан на консервативных экономических прогнозах.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.