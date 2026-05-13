100 тисяч гривень за «безпроблемне» приймання харчів для ЗСУ – в Одесі затримали посадовця військової частини

Підозрюваний, за даними слідства, погрожував відмовами у прийманні товару та «виявленням недоліків».

Правоохоронці повідомили про підозру начальнику продовольчого складу однієї з військових частин, якого підозрюють у вимаганні неправомірної вигоди за безперешкодне постачання продуктів для ЗСУ. Про це повідомили у Нацполіції та Офісі Генпрокурора.

За даними слідства, начальник продовольчого складу вимагав 100 тисяч гривень за «безперешкодне» виконання договору надалі у приватного підприємства, яке постачало добові польові набори продуктів для військовослужбовців за державним контрактом.

За даними Офісу Генпрокурора, йдеться про державний контракт із Державним оператором тилу на понад 50 млн грн. Компанія мала поставити продукцію до військової частини, а підозрюваний відповідав за вхідний контроль та приймання продукції.

Слідчі встановили, що він почав штучно ускладнювати роботу постачальника. Зокрема, погрожував виявляти нібито «недоліки» у продукції та відмовлятися від її приймання.

Такі дії могли призвести до штрафних санкцій для підприємства, зриву поставок і фінансових втрат.

Слідчі Головного слідчого управління Нацполіції повідомили посадовцю про підозру.

Суд обрав йому запобіжний захід - тримання під вартою з альтернативою внесення застави у 915 200 гривень.

Інкримінована стаття передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади.

