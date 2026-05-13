100 тысяч гривен за «беспроблемную» приемку продовольствия для ВСУ — в Одессе задержали должностное лицо воинской части

По данным следствия, подозреваемый угрожал отказом в приемке товара и «выявлением недостатков».

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Правоохранители сообщили о подозрении начальнику продовольственного склада одной из воинских частей, которого подозревают в вымогательстве неправомерной выгоды за беспрепятственную поставку продуктов для ВСУ. Об этом сообщили в Нацполиции и Офисе Генпрокурора.

По данным следствия, начальник продовольственного склада вымогал 100 тысяч гривен за «беспрепятственное» выполнение договора в дальнейшем у частного предприятия, которое поставляло суточные полевые наборы продуктов для военнослужащих по государственному контракту.

По данным Офиса генерального прокурора, речь идет о государственном контракте с Государственным оператором тыла на сумму более 50 млн грн. Компания должна была поставить продукцию в воинскую часть, а подозреваемый отвечал за входной контроль и приемку продукции.

Следователи установили, что он начал искусственно затруднять работу поставщика. В частности, угрожал выявлять якобы «недостатки» в продукции и отказываться от ее приемки.

Такие действия могли привести к штрафным санкциям для предприятия, срыву поставок и финансовым потерям.

Следователи Главного следственного управления Нацполиции сообщили должностному лицу о подозрении.

Суд назначил ему меру пресечения — содержание под стражей с возможностью освобождения под залог в размере 915 200 гривен.

Инкриминируемая статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества и запретом на занятие определённых должностей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.