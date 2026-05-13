  1. У світі

ЄС планує запровадити єдиний квиток на потяги по всій Європі

20:08, 13 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Ініціатива передбачає можливість купівлі комбінованих залізничних квитків і посилений захист пасажирів під час пересадок між перевізниками.
ЄС планує запровадити єдиний квиток на потяги по всій Європі
Фото: Freepik
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Європейська комісія ухвалила пропозиції, спрямовані на спрощення планування та бронювання регіональних, міжміських і транскордонних подорожей у межах Європейського Союзу, зокрема залізничних. Про це повідомили в Єврокомісії.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

У Брюсселі зазначають, що нині пасажирам у ЄС складно порівнювати всі доступні варіанти поїздок і обирати найбільш екологічні маршрути, особливо під час подорожей між країнами. Додаткові труднощі виникають під час поєднання послуг різних перевізників.

Окремою проблемою називають бронювання поїздок із пересадками та квитками від кількох компаній, що ускладнено через фрагментованість систем продажу та значну ринкову присутність окремих залізничних операторів.

Запропоновані зміни мають усунути ці бар’єри. Єврокомісія пропонує запровадити можливість бронювання єдиного квитка, який охоплюватиме послуги різних залізничних операторів і купуватиметься в межах однієї транзакції.

Йдеться про те, що пасажири зможуть шукати, порівнювати та купувати комбіновані маршрути на одній платформі продажу квитків — як у незалежних сервісах, так і в системах самих перевізників.

У разі пропуску пересадок під час подорожей із кількома перевізниками пасажири з єдиним квитком отримають розширений захист. Він включатиме допомогу, зміну маршруту, відшкодування витрат і компенсації.

Єврокомісія також пропонує нові правила для платформ продажу квитків і перевізників. Вони мають забезпечити рівний доступ до ринку та прозоре відображення варіантів подорожей.

Зокрема, платформи повинні будуть подавати пропозиції нейтрально, включно з можливістю сортування за рівнем викидів парникових газів, якщо це застосовно. Також передбачається вимога до укладання недискримінаційних комерційних угод між перевізниками та сервісами бронювання.

Після ухвалення пропозицій Єврокомісією їх передадуть на розгляд Ради ЄС та Європейського парламенту для проходження звичайної законодавчої процедури.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Європа Єврокомісія туризм

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

ОП ККС ВС має сформувати єдиний підхід щодо застосування статті 48 КК України у справах про ухилення від мобілізації

Верховний Суд передав справу на розгляд об’єднаної палати через різну практику щодо застосування статті 48 КК у справах про ухилення від мобілізації.

Податкові пільги для нерезидентів: Верховний Суд розмежував КБВ і бенефіціарного власника доходу в міжнародних угодах

Верховний Суд роз’яснив, хто насправді є бенефіціарним власником доходу для цілей застосування міжнародних податкових конвенцій.

Заочне скасування інвалідності за запитом ДБР та СБУ: що вирішують суди після ліквідації МСЕК

Суди почали формувати практику, за якою органи можуть переглядати встановлену інвалідність без особистого огляду людини, якщо для цього є належні процесуальні підстави та достатні медичні матеріали.

ВАКС продовжив розгляд справи судді Тетяни Івлєвої попри неявку потерпілого — експерти вказують на ризики для змагальності

Моніторинг у справі судді Печерського суду вказав на ризики для принципу змагальності.

Від батьківських прав до відповідальності: як новий Цивільний кодекс змінить життя родин

Що таке «осідок» дитини, чому 14-річним дозволять обирати місце проживання самостійно та які зауваження до цих новацій висловили експерти ВРУ.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]