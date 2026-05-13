ЄС планує запровадити єдиний квиток на потяги по всій Європі

Ініціатива передбачає можливість купівлі комбінованих залізничних квитків і посилений захист пасажирів під час пересадок між перевізниками.

Європейська комісія ухвалила пропозиції, спрямовані на спрощення планування та бронювання регіональних, міжміських і транскордонних подорожей у межах Європейського Союзу, зокрема залізничних. Про це повідомили в Єврокомісії.

У Брюсселі зазначають, що нині пасажирам у ЄС складно порівнювати всі доступні варіанти поїздок і обирати найбільш екологічні маршрути, особливо під час подорожей між країнами. Додаткові труднощі виникають під час поєднання послуг різних перевізників.

Окремою проблемою називають бронювання поїздок із пересадками та квитками від кількох компаній, що ускладнено через фрагментованість систем продажу та значну ринкову присутність окремих залізничних операторів.

Запропоновані зміни мають усунути ці бар’єри. Єврокомісія пропонує запровадити можливість бронювання єдиного квитка, який охоплюватиме послуги різних залізничних операторів і купуватиметься в межах однієї транзакції.

Йдеться про те, що пасажири зможуть шукати, порівнювати та купувати комбіновані маршрути на одній платформі продажу квитків — як у незалежних сервісах, так і в системах самих перевізників.

У разі пропуску пересадок під час подорожей із кількома перевізниками пасажири з єдиним квитком отримають розширений захист. Він включатиме допомогу, зміну маршруту, відшкодування витрат і компенсації.

Єврокомісія також пропонує нові правила для платформ продажу квитків і перевізників. Вони мають забезпечити рівний доступ до ринку та прозоре відображення варіантів подорожей.

Зокрема, платформи повинні будуть подавати пропозиції нейтрально, включно з можливістю сортування за рівнем викидів парникових газів, якщо це застосовно. Також передбачається вимога до укладання недискримінаційних комерційних угод між перевізниками та сервісами бронювання.

Після ухвалення пропозицій Єврокомісією їх передадуть на розгляд Ради ЄС та Європейського парламенту для проходження звичайної законодавчої процедури.

