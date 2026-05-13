ЕС планирует ввести единый билет на поезда по всей Европе

20:08, 13 мая 2026
Инициатива предусматривает возможность покупки комбинированных железнодорожных билетов и усиленную защиту пассажиров при пересадках между перевозчиками.
Европейская комиссия одобрила предложения, направленные на упрощение планирования и бронирования региональных, междугородних и трансграничных поездок в пределах Европейского Союза, в частности железнодорожных. Об этом сообщили в Еврокомиссии.

В Брюсселе отмечают, что в настоящее время пассажирам в ЕС сложно сравнивать все доступные варианты поездок и выбирать наиболее экологичные маршруты, особенно при путешествиях между странами. Дополнительные трудности возникают при сочетании услуг разных перевозчиков.

Отдельной проблемой называют бронирование поездок с пересадками и билетами от нескольких компаний, что затруднено из-за фрагментированности систем продажи и значительного рыночного присутствия отдельных железнодорожных операторов.

Предложенные изменения должны устранить эти барьеры. Еврокомиссия предлагает ввести возможность бронирования единого билета, который будет охватывать услуги различных железнодорожных операторов и приобретаться в рамках одной транзакции.

Речь идет о том, что пассажиры смогут искать, сравнивать и покупать комбинированные маршруты на одной платформе продажи билетов — как в независимых сервисах, так и в системах самих перевозчиков.

В случае пропуска пересадок при поездках с участием нескольких перевозчиков пассажиры с единым билетом получат расширенную защиту. Она будет включать помощь, изменение маршрута, возмещение расходов и компенсации.

Еврокомиссия также предлагает новые правила для платформ продажи билетов и перевозчиков. Они должны обеспечить равный доступ к рынку и прозрачное отображение вариантов путешествий.

В частности, платформы должны будут представлять предложения нейтрально, включая возможность сортировки по уровню выбросов парниковых газов, если это применимо. Также предусмотрено требование заключения недискриминационных коммерческих соглашений между перевозчиками и сервисами бронирования.

После принятия предложений Еврокомиссией их передадут на рассмотрение Совета ЕС и Европейского парламента для прохождения обычной законодательной процедуры.

