Уряд погодив кандидатури представників держави до наглядових рад НЕК «Укренерго» та до ТОВ «Оператор ГТС»

Фото: facebook com/npcukrenergo

Премʼєр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що 13 травня за поданням Номінаційного комітету Уряд погодив кандидатури представників держави до наглядових рад двох стратегічно важливих підприємств: до НЕК «Укренерго» — Юрія Бойка, Миколи Брусенка та Єгора Перелигіна, до ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» — Антона Бендика.

«Додатково, у звʼязку із завершення терміну повноважень більшості членів наглядової ради ПрАТ «Укргідроенерго» Уряд запускає новий конкурс на відповідні посади. Доручили Мінекономіки та деражкомпанії якомога швидше провести відповідний відбір», - заявила вона.

Очільниця уряду нагадала, що процес оновлення складу наглядових рад триває з листопада 2025 року.

За її словами, Кабінет Міністрів готує подальші рішення щодо конкурсних відборів до інших енергетичних компанії.

Що про них відомо?

Юрій Бойко – колишній заступник міністра енергетики та член наглядової ради НЕК «Укренерго», який координував приєднання української енергосистеми до європейської мережі ENTSO-E.

Микола Брусенко – кандидат економічних наук із досвідом роботи у сфері державної економічної політики в Адміністрації та Офісі Президента України.

Єгор Перелигін – заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України, який має досвід роботи у банківському секторі та очолював АТ «Об'єднана гірничо-хімічна компанія».

Антон Бендик – фахівець з антикризового управління та оптимізації бізнес-процесів, який працював радником у НЕК «Укренерго» та має досвід залучення великих кредитних ліній і реструктуризації активів в аграрному та банківському секторах.

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України додало, що до наглядової ради ПрАТ «Укргідроенерго» увійшли:

- Віталій Петрук – заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України, який очолював Держагентство з управління зоною відчуження та працював у Секретаріаті Кабінету Міністрів і АТ «Енергетична компанія України».

- Едуард Денисов – керівник ДП «Морський нафтовий термінал «Південний», який працював в Апараті Верховної Ради та МВС.

