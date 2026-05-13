Правительство согласовало кандидатуры представителей государства в наблюдательные советы НЭК «Укрэнерго» и ООО «Оператор ГТС»

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что 13 мая по представлению Номинационного комитета Правительство согласовало кандидатуры представителей государства в наблюдательные советы двух стратегически важных предприятий: в НЭК «Укрэнерго» — Юрия Бойко, Николая Брусенко и Егора Перелыгина, в ООО «Оператор газотранспортной системы Украины» — Антона Бендика.

«Дополнительно, в связи с завершением срока полномочий большинства членов наблюдательного совета ЧАО «Укргидроэнерго», Правительство запускает новый конкурс на соответствующие должности. Поручили Минэкономики и госкомпании как можно быстрее провести соответствующий отбор», — заявила она.

Глава правительства напомнила, что процесс обновления состава наблюдательных советов продолжается с ноября 2025 года.

По ее словам, Кабинет Министров готовит дальнейшие решения относительно конкурсных отборов в другие энергетические компании.

Что о них известно?

Юрий Бойко — бывший заместитель министра энергетики и член наблюдательного совета НЭК «Укрэнерго», который координировал присоединение украинской энергосистемы к европейской сети ENTSO-E.

Николай Брусенко — кандидат экономических наук с опытом работы в сфере государственной экономической политики в Администрации и Офисе Президента Украины.

Егор Перелыгин — заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины, который имеет опыт работы в банковском секторе и возглавлял АО «Объединенная горно-химическая компания».

Антон Бендик — специалист по антикризисному управлению и оптимизации бизнес-процессов, который работал советником в НЭК «Укрэнерго» и имеет опыт привлечения крупных кредитных линий и реструктуризации активов в аграрном и банковском секторах.

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины добавило, что в наблюдательный совет ЧАО «Укргидроэнерго» вошли:

Виталий Петрук — заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины, который возглавлял Госагентство по управлению зоной отчуждения и работал в Секретариате Кабинета Министров и АО «Энергетическая компания Украины».

Эдуард Денисов — руководитель ГП «Морской нефтяной терминал «Южный», который работал в Аппарате Верховной Рады и МВД.

