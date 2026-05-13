Прокуратура Франції вимагає ув’язнити Ніколя Саркозі на 7 років через гроші Каддафі

Колишнього президента Франції звинувачують у тому, що режим Муаммара Каддафі таємно фінансував його переможну президентську кампанію 2007 року.

Французькі прокурори 13 травня попросили суддів знову відправити колишнього президента Франції Ніколя Саркозі до в’язниці — цього разу на сім років — та оштрафувати його на 300 тисяч євро (330 тисяч доларів) через звинувачення в тому, що покійний лівійський лідер Муаммар Каддафі таємно фінансував його успішну президентську кампанію 2007 року, пише APnews.

71-річного Саркозі у вересні 2025 року засудили до п’яти років за злочинну змову. Він став першим колишнім президентом Франції в сучасній історії, який потрапив до в’язниці.

Саркозі провів 20 днів у паризькій в’язниці Ла-Санте, після чого у листопаді був звільнений під судовий нагляд. Він подав апеляцію, однак прокурори також оскаржили вирок, вимагаючи повернути звинувачення, за якими його виправдали під час першого процесу, та домогтися суворішого покарання. Апеляційний розгляд триватиме до початку червня, а вирок очікується 30 листопада.

Останніми роками колишній президент фігурував у кількох корупційних справах, однак саме справа про Лівію має найбільшу політичну та символічну вагу, оскільки йдеться про ймовірне сприяння іноземної диктатури приходу французького президента до влади.

У середу, 13 травня, прокуратура попросила трьох суддів апеляційного суду визнати Саркозі винним у корупції, незаконному фінансуванні виборчої кампанії та приховуванні розкрадання державних коштів Лівії — за трьома пунктами, за якими його виправдали під час першого процесу.

Також прокуратура просить заборонити Саркозі обіймати державні посади протягом п’яти років.

Адвокат Саркозі Крістоф Енгрен після слухання заявив журналістам, що вимоги прокуратури є «абсолютно ідентичними» тим, які фінансові прокурори безуспішно висували під час першого судового процесу.

«У його кампанії та в його майні немає лівійських грошей», — сказав адвокат. — «Ніколя Саркозі невинний, і ми доведемо це через п’ятнадцять днів».

