Прокуратура Франции требует заключить Николя Саркози в тюрьму на 7 лет из-за денег Каддафи

21:10, 13 мая 2026
Бывшего президента Франции обвиняют в том, что режим Муаммара Каддафи тайно финансировал его победную президентскую кампанию 2007 года.
Французские прокуроры 13 мая попросили судей снова отправить бывшего президента Франции Николя Саркози в тюрьму — на этот раз на семь лет — и оштрафовать его на 300 тысяч евро (330 тысяч долларов) из-за обвинений в том, что покойный ливийский лидер Муаммар Каддафи тайно финансировал его успешную президентскую кампанию 2007 года, пишет AP News.

71-летнего Саркози в сентябре 2025 года приговорили к пяти годам за преступный сговор. Он стал первым бывшим президентом Франции в современной истории, который оказался в тюрьме.

Саркози провел 20 дней в парижской тюрьме Ла-Санте, после чего в ноябре был освобожден под судебный надзор. Он подал апелляцию, однако прокуроры также обжаловали приговор, требуя вернуть обвинения, по которым его оправдали во время первого процесса, и добиться более строгого наказания. Апелляционное рассмотрение продлится до начала июня, а приговор ожидается 30 ноября.

В последние годы бывший президент фигурировал в нескольких коррупционных делах, однако именно дело о Ливии имеет наибольший политический и символический вес, поскольку речь идет о вероятном содействии иностранной диктатуры приходу французского президента к власти.

В среду, 13 мая, прокуратура попросила трех судей апелляционного суда признать Саркози виновным в коррупции, незаконном финансировании избирательной кампании и сокрытии хищения государственных средств Ливии — по трем пунктам, по которым его оправдали во время первого процесса.

Также прокуратура просит запретить Саркози занимать государственные должности в течение пяти лет.

Адвокат Саркози Кристоф Энгрен после слушания заявил журналистам, что требования прокуратуры «абсолютно идентичны» тем, которые финансовые прокуроры безуспешно выдвигали во время первого судебного процесса.

«В его кампании и в его имуществе нет ливийских денег», — сказал адвокат. — «Николя Саркози невиновен, и мы докажем это через пятнадцать дней».

