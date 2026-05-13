Де дивитися другий півфінал Євробачення і під яким номером виступить LELÉKA

Пряма трансляція другого півфіналу Євробачення розпочнеться 14 травня о 22:00 за київським часом.

Фото: informator.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У четвер, 14 травня, відбудеться другий півфінал Євробачення-2026, у якому виступить представниця України LELÉKA з піснею Ridnym.

Пряма трансляція довгоочікуваного концерту розпочнеться рівно о 22:00 за київським часом. Наша виконавиця вийде на головну сцену Європи під порядковим номером 12.

Де дивитися виступ України на Євробаченні-2026

Телевізійну трансляцію наживо забезпечить національний телеканал Суспільне Культура. Для тих, хто віддає перевагу інтернету, прямий ефір буде доступний на діджитал-платформах Суспільне Мовлення та на спеціалізованому сайті Суспільне Євробачення.

Крім того, офіційний стрім із професійними коментарями відбудеться на YouTube-каналі Євробачення Україна. Власники смартфонів зможуть дивитися конкурс прямо в дорозі через зручний сервіс «Дія.ТБ» у державному застосунку «Дія». А для поціновувачів класичного радіоформату аудіотрансляцію наживо вестиме Радіо Промінь.

Нагадаємо, у першому півфіналі на сцені арени Wiener Stadthalle виступили представники 15 країн. Також свої номери показали учасники країн «великої п’ятірки» — Італії та Німеччини.

До фіналу конкурсу пройшли:

Греція

Фінляндія

Бельгія

Швеція

Молдова

Ізраїль

Сербія

Хорватія

Литва

Польща.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.