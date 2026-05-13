  1. Общество

Где смотреть второй полуфинал Евровидения и под каким номером выступит LELÉKA

20:43, 13 мая 2026
Прямая трансляция второго полуфинала Евровидения начнется 14 мая в 22.00 по киевскому времени.
Фото: informator.ua
 В четверг, 14 мая, состоится второй полуфинал Евровидения-2026, в котором выступит представительница Украины LELÉKA с песней Ridnym.

Прямая трансляция долгожданного концерта начнется ровно в 22:00 по киевскому времени. Наша исполнительница выйдет на главную сцену Европы под номером 12.

Где смотреть выступление Украины на Евровидении-2026

Телевизионную трансляцию в прямом эфире обеспечит национальный телеканал Суспільне Культура. Для тех, кто предпочитает интернет, прямой эфир будет доступен на диджитал-платформах Суспільного Мовлення и на специализированном сайте Суспільне Євробачення.

Кроме того, официальный стрим с профессиональными комментариями состоится на YouTube-канале Євробачення Україна. Владельцы смартфонов смогут смотреть конкурс прямо в дороге через удобный сервис «Дія.ТБ» в государственном приложении «Дія». А для поклонников классического радиоформата аудиотрансляцию в прямом эфире будет вести Радио Промінь.

Напомним, в первом полуфинале на сцене арены Wiener Stadthalle выступили представители 15 стран. Также свои номера показали участники стран «большой пятерки» — Италии и Германии.

В финал конкурса прошли:

  • Греция
  • Финляндия
  • Бельгия
  • Швеция
  • Молдова
  • Израиль
  • Сербия
  • Хорватия
  • Литва
  • Польша.

Украина Евровидение

