У Києві обмежено рух червоною лінією метро

«Червона» лінія столичного метро працює з обмеженнями.

У Києві рух поїздів «червоною» лінією метро здійснюється з обмеженнями через безпекову ситуацію. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

«У напрямку центру міста рух поїздів «червоною» лінією метро здійснюється зі ст. м. «Академмістечко» до ст. м. «Театральна»

Із центру міста поїзди курсують між станціями "Арсенальна" – "Академмістечко», - йдеться у повідомленні.

У КМДА підкреслили, що повітряна тривога триває і закликали громадян залишатися в укритті.

ОНОВЛЕНО 20:17

Рух поїздів метро на "червоній" лінії відновлено у звичайному режимі.

