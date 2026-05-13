  1. В Украине

В Киеве ограничено движение по красной линии метро

19:45, 13 мая 2026
«Красная» линия столичного метро работает с ограничениями.
В Киеве движение поездов по «красной» линии метро осуществляется с ограничениями из-за ситуации с безопасностью. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

«В направлении центра города движение поездов по “красной” линии метро осуществляется от ст. м. “Академгородок” до ст. м. “Театральная”.

Из центра города поезда курсируют между станциями “Арсенальная” — “Академгородок”», — говорится в сообщении.

В КГГА подчеркнули, что воздушная тревога продолжается, и призвали граждан оставаться в укрытии.

ОБНОВЛЕНО 20:17

Движение поездов метро на "красной" линии возобновлено в обычном режиме.

