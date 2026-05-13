Вадима Сапунцова обрано головою Заводського райсуду Запоріжжя

Голову Заводського райсуду Запоріжжя було обрано шляхом таємного голосування.

У середу, 13 травня, відбулися збори суддів Заводського районного суду міста Запоріжжя, на порядок денний яких було винесено питання щодо обрання голови суду.

Шляхом таємного голосування головою суду, з 1 червня 2026 року, обрано суддю Заводського районного суду міста Запоріжжя - Сапунцова Вадима Дмитровича.

Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» голова суду обирається на посаду зборами суддів шляхом таємного голосування більшістю від кількості суддів відповідного суду строком на три роки, але не більш як на строк повноважень судді, у порядку, визначеному законом.

Повноваження голови місцевого суду визначені статтею 24 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

