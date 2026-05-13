Вадима Сапунцова избрали председателем Заводского райсуда Запорожья

Председателя Заводского райсуда Запорожья избрали путем тайного голосования.

В среду, 13 мая, состоялось собрание судей Заводского районного суда города Запорожья, на повестку дня которого был вынесен вопрос об избрании председателя суда.

Путем тайного голосования председателем суда с 1 июня 2026 года избран судья Заводского районного суда города Запорожья — Сапунцов Вадим Дмитриевич.

В соответствии с Законом Украины «О судоустройстве и статусе судей» председатель суда избирается на должность собранием судей путем тайного голосования большинством от количества судей соответствующего суда сроком на три года, но не более чем на срок полномочий судьи, в порядке, определенном законом.

Полномочия председателя местного суда определены статьей 24 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей».

