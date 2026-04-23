В Україні затвердили нові порядки епідеміологічного нагляду та розслідування спалахів

Кабмін оновив правила реагування на епідемії та надзвичайні ситуації у сфері здоров’я

Кабінет Міністрів затвердив, відповідно до Закону України «Про систему громадського здоров’я», Порядок здійснення епідеміологічного нагляду та Порядок проведення епідеміологічного розслідування епідемій, спалахів інфекційних та масових неінфекційних хвороб.

Порядок здійснення епідеміологічного нагляду визначає загальний механізм організації та здійснення епідеміологічного нагляду з метою виявлення загроз для громадського здоров’я, моніторингу, аналізу та прогнозування санітарно-епідемічної ситуації, встановлення причинно-наслідкових зв’язків між станом здоров’я населення та впливом на нього факторів середовища життєдіяльності людини, а також планування, реалізації та оцінки впровадження медико-санітарних заходів.

Водночас Порядок проведення епідеміологічного розслідування епідемій і спалахів інфекційних та масових неінфекційних хвороб визначає процедури проведення епідеміологічного розслідування випадків, спалахів і епідемій інфекційних хвороб, масових неінфекційних хвороб та надзвичайних ситуацій у системі громадського здоров’я.

Крім того, внесено зміни до плану дій за надзвичайних обставин, пов’язаних із харчовими продуктами та кормами, зокрема в частині повідомлення про виникнення таких обставин, що надходять від закладів охорони здоров’я, суб’єктів господарювання, які провадять діяльність з медичної практики, та органів виконавчої влади.

Також визнано такими, що втратили чинність, постанови КМУ від 22 червня 1999 року № 1109 «Про затвердження Положення про державний санітарно-епідеміологічний нагляд в Україні» та від 21 серпня 2019 року № 818 «Про затвердження Порядку надання інформації про події та ситуації, що становлять загрозу життю і здоров’ю, санітарному та епідемічному благополуччю населення».

