В Україні затвердили нові порядки епідеміологічного нагляду та розслідування спалахів

20:17, 23 квітня 2026
Кабінет Міністрів затвердив, відповідно до Закону України «Про систему громадського здоров’я», Порядок здійснення епідеміологічного нагляду та Порядок проведення епідеміологічного розслідування епідемій, спалахів інфекційних та масових неінфекційних хвороб.

Порядок здійснення епідеміологічного нагляду визначає загальний механізм організації та здійснення епідеміологічного нагляду з метою виявлення загроз для громадського здоров’я, моніторингу, аналізу та прогнозування санітарно-епідемічної ситуації, встановлення причинно-наслідкових зв’язків між станом здоров’я населення та впливом на нього факторів середовища життєдіяльності людини, а також планування, реалізації та оцінки впровадження медико-санітарних заходів.

Водночас Порядок проведення епідеміологічного розслідування епідемій і спалахів інфекційних та масових неінфекційних хвороб визначає процедури проведення епідеміологічного розслідування випадків, спалахів і епідемій інфекційних хвороб, масових неінфекційних хвороб та надзвичайних ситуацій у системі громадського здоров’я.

Крім того, внесено зміни до плану дій за надзвичайних обставин, пов’язаних із харчовими продуктами та кормами, зокрема в частині повідомлення про виникнення таких обставин, що надходять від закладів охорони здоров’я, суб’єктів господарювання, які провадять діяльність з медичної практики, та органів виконавчої влади.

Також визнано такими, що втратили чинність, постанови КМУ від 22 червня 1999 року № 1109 «Про затвердження Положення про державний санітарно-епідеміологічний нагляд в Україні» та від 21 серпня 2019 року № 818 «Про затвердження Порядку надання інформації про події та ситуації, що становлять загрозу життю і здоров’ю, санітарному та епідемічному благополуччю населення».

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Верховний Суд відмовив у встановленні статусу батька-одинака чоловіку, який виховує дитину сам

Верховний Суд залишив без розгляду заяву про встановлення статусу одинокого батька.

ЄС розблокував 90 млрд євро для України: що стоїть за рішенням і як воно змінює фінансову підтримку

ЄС погодив 90 млрд євро підтримки Україні на 2026–2027 роки з поетапним фінансуванням.

Комітет Ради планує розглянути законопроєкт про покарання суддів КСУ в разі вчинення ними дисциплінарних проступків

Законопроєкт запроваджує 12 видів дисциплінарних проступків для суддів КСУ та повну втрату грошового утримання через звільнення за них.

НАЗК назвало істотні корупціогенні ризики у законопроєкті про захист бізнесу

НАЗК попереджає, що запропоновані депутатами зміни до КПК замість захисту бізнесу створюють умови для вибіркового правосуддя та легалізації безкарності.

Конкурсні vs поточні: ВС визначив статус вимог у разі визнання правочину недійсним після відкриття банкрутства

Верховний Суд роз’яснив, чому дата укладання оспорюваного договору не є визначальною для класифікації кредиторських вимог.

