В Украине утвердили новые порядки эпидемиологического надзора и расследования вспышек

Кабмин обновил правила реагирования на эпидемии и чрезвычайные ситуации в сфере здоровья

Кабинет Министров утвердил, согласно Закону Украины «О системе общественного здоровья», порядок осуществления эпидемиологического надзора и порядок проведения эпидемиологического расследования эпидемий, вспышек инфекционных и массовых неинфекционных болезней.

Порядок осуществления эпидемиологического надзора определяет общий механизм организации и осуществления эпидемиологического надзора с целью выявления угроз для общественного здоровья, мониторинга, анализа и прогнозирования санитарно-эпидемической ситуации, установление причинно-следственных связей между состоянием здоровья населения и влиянием на него факторов среды жизнедеятельности человека, а также планирования и планирования.

Порядок проведения эпидемиологического расследования эпидемий и вспышек инфекционных и массовых неинфекционных болезней определяет процедуры проведения эпидемиологического расследования случаев, вспышек и эпидемий инфекционных болезней, массовых неинфекционных болезней и чрезвычайных ситуаций в системе общественного здоровья.

Кроме того, внесены изменения в план действий при чрезвычайных обстоятельствах, связанных с пищевыми продуктами и кормами, в частности в части сообщения о возникновении таких обстоятельств, которые поступают от учреждений здравоохранения, хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность по медицинской практике, и органов исполнительной власти.

Также признаны утратившими силу постановления КМУ от 22 июня 1999 года № 1109 «Об утверждении Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом надзоре в Украине» и от 21 августа 2019 года № 818 «Об утверждении Порядка предоставления информации о событиях и событиях, благополучием населения».

