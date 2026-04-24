У Слов’янську 100-річна бабуся вперше оформлює закордонний паспорт

Бабуся оформляє закордонний паспорт, щоб відвідати онуку.

фото: Державна міграційна служба України

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Слов’янську 100-річна жінка звернулася для оформлення закордонного паспорта, щоб відвідати онуку за кордоном. Про це повідомила Державна міграційна служба України.

«До Слов’янського відділу ГУДМС у Донецькій області звернулась громадянка 1925 року народження для оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон», — йдеться у повідомленні міграційної служби.

Зазначається, що Олександра Іванівна спланувала подорож до Європи для відпочинку та відвідування онуки. Громадянам нагадують, що оформити паспортні документи можна в будь-якому підрозділі Міграційної служби. Від місця реєстрації надання міграційних послуг не залежить.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.