В Славянске 100-летняя бабушка впервые оформляет загранпаспорт

Бабушка оформляет загранпаспорт, чтобы навестить внучку.

В Славянске 100-летняя женщина обратилась за оформлением загранпаспорта, чтобы посетить внучку за границей. Об этом сообщила Государственная миграционная служба Украины.

«В Славянский отдел ГУГТС в Донецкой области обратилась гражданка 1925 года рождения для оформления паспорта гражданина Украины для выезда за границу», — говорится в сообщении миграционной службы.

Отмечается, что Александра Ивановна спланировала поездку в Европу для отдыха и посещения внучки. Гражданам напоминают, что оформить паспортные документы можно в любом подразделении Миграционной службы. От места регистрации предоставление миграционных услуг не зависит.

