Чи можна змінити підпис у паспорті: випадки, коли це дозволено

У яких випадках закон дозволяє змінити підпис під час оформлення документів.

Українці мають право змінити підпис під час оформлення нових документів — така можливість передбачена законодавством.

Зокрема, оновити підпис можна під час обміну паспортів-книжечок на ID-картку після досягнення 25 або 45 років. Також це дозволено у разі зміни персональних даних — прізвища, імені чи по батькові.

Крім того, змінити підпис можна у випадку втрати або викрадення документа, а також якщо паспорт зазнав пошкоджень.

У Паспортному сервісі наголошують: підпис є важливим ідентифікаційним елементом, тому під час оформлення нових документів громадяни можуть актуалізувати його відповідно до власного підпису.

