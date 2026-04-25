Чи можна змінити підпис у паспорті: випадки, коли це дозволено
Українці мають право змінити підпис під час оформлення нових документів — така можливість передбачена законодавством.
Зокрема, оновити підпис можна під час обміну паспортів-книжечок на ID-картку після досягнення 25 або 45 років. Також це дозволено у разі зміни персональних даних — прізвища, імені чи по батькові.
Крім того, змінити підпис можна у випадку втрати або викрадення документа, а також якщо паспорт зазнав пошкоджень.
У Паспортному сервісі наголошують: підпис є важливим ідентифікаційним елементом, тому під час оформлення нових документів громадяни можуть актуалізувати його відповідно до власного підпису.
