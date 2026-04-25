  1. В Украине

Можно ли изменить подпись в паспорте: случаи, когда это разрешено

07:00, 25 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В каких случаях закон позволяет изменить подпись при оформлении документов.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украинцы имеют право изменить подпись при оформлении новых документов — такая возможность предусмотрена законодательством.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В частности, обновить подпись можно при обмене паспортов-книжечек на ID-карту после достижения 25 или 45 лет. Также это разрешено в случае изменения персональных данных — фамилии, имени или отчества.

Кроме того, изменить подпись можно в случае утраты или кражи документа, а также если паспорт получил повреждения.

В Паспортном сервисе подчеркивают: подпись является важным идентификационным элементом, поэтому при оформлении новых документов граждане могут актуализировать ее в соответствии с собственной подписью.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]