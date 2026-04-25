Можно ли изменить подпись в паспорте: случаи, когда это разрешено
Украинцы имеют право изменить подпись при оформлении новых документов — такая возможность предусмотрена законодательством.
В частности, обновить подпись можно при обмене паспортов-книжечек на ID-карту после достижения 25 или 45 лет. Также это разрешено в случае изменения персональных данных — фамилии, имени или отчества.
Кроме того, изменить подпись можно в случае утраты или кражи документа, а также если паспорт получил повреждения.
В Паспортном сервисе подчеркивают: подпись является важным идентификационным элементом, поэтому при оформлении новых документов граждане могут актуализировать ее в соответствии с собственной подписью.
