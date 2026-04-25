Нові фінансові нормативи і контроль ризиків: НБУ оновив вимоги до Національної установи розвитку

Регулятор затвердив методику розрахунку фінансових нормативів і правила внутрішнього контролю з перехідним періодом до 30 червня 2026 року.

Національний банк України ухвалив низку вимог щодо діяльності Національної установи розвитку в межах реалізації положень Закону України «Про Національну установу розвитку». Про це повідомили в НБУ.

По-перше, затверджено методику розрахунку фінансових показників (нормативів) Національної установи розвитку. Відповідне рішення закріплене постановою Правління Національного банку України від 22 квітня 2026 року № 38. Документ визначає порядок розрахунку нормативів достатності капіталу, ліквідності та концентрації.

Також методика встановлює вимоги до визначення складу групи пов’язаних контрагентів для розрахунку нормативу концентрації, а також порядок і строки інформування Національного банку про результати оцінювання дотримання нормативів.

По-друге, встановлено вимоги до формування системи внутрішнього контролю Національної установи розвитку. Це передбачено постановою Правління Національного банку України від 22 квітня 2026 року № 39.

Система внутрішнього контролю має включати контрольне середовище як сукупність методологічних та організаційних заходів для її функціонування, систему управління ризиками та внутрішній аудит, контрольну діяльність і контрольні заходи, зокрема щодо інформаційних потоків і комунікацій, а також моніторинг ефективності системи внутрішнього контролю.

Окремо передбачені підходи до взаємодії з банками та іншими надавачами фінансових послуг (партнерськими установами) на умовах аутсорсингу.

Зазначені нормативно-правові акти набирають чинності з 25 квітня 2026 року. Водночас для Національної установи розвитку встановлено перехідний період, протягом якого вона має забезпечити виконання нових вимог до 30 червня 2026 року.

