Щокварталу та раз на рік: хто і як платить податок на нерухомість

Порядок сплати податку на нерухоме майно відрізняється залежно від категорії платника. Головне управління ДПС у Київській області повідомляє, що для юридичних осіб передбачено авансові внески, тоді як фізичні особи, у тому числі фізичні особи — підприємці, сплачують податок за результатами нарахування контролюючим органом.

Юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року та подають декларацію до 20 лютого (пп. 266.7.5 пункту 266.7 статті 266 ПКУ).

Відповідно до пп. 266.10.1 пункту 266.10 статті 266 ПКУ, сплата податку здійснюється авансовими внесками щокварталу у розмірі 1/4 річної суми.

Граничні строки сплати:

- за I квартал — до 29 квітня;

- за II квартал — до 29 липня;

- за III квартал — до 29 жовтня;

- за IV квартал — до 29 січня наступного року.

Таким чином, податкове зобов’язання розподіляється рівномірно протягом року, а контроль за правильністю розрахунку покладається на платника.

Фізичні особи, включаючи ФОП, не подають декларацію з цього податку. Нарахування здійснює контролюючий орган на підставі даних державних реєстрів (пп. 266.7.2 пункту 266.7 статті 266 ПКУ).

Податкове повідомлення-рішення надсилається платнику до 1 липня року, що настає за звітним.

Відповідно до пп. 266.10.1 пункту 266.10 статті 266 ПКУ, сплата податку здійснюється протягом 60 днів з дня вручення ППР.

Ставки податку встановлюються рішеннями місцевих рад у межах, визначених ПКУ.

Відповідно до пп. 266.5.1 пункту 266.5 статті 266 ПКУ, ставка не може перевищувати 1,5% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року, за 1 кв. м бази оподаткування.

Для розрахунку податку за 2025 рік (який сплачується у 2026 році) застосовується мінімальна заробітна плата у розмірі 8 000 грн, що визначає граничний розмір ставки — 120 грн за 1 кв. м.

Відповідальність за несвоєчасну сплату

У разі порушення строків сплати узгодженого податкового зобов’язання застосовуються штрафні санкції.

Відповідно до пункту 124.1 статті 124 ПКУ:

- при затримці до 30 календарних днів — 5% погашеної суми податкового боргу;

- понад 30 календарних днів — 10% такої суми.

