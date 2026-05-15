  1. В Украине

Налог на недвижимость: кто и как платит его ежеквартально и раз в год

16:58, 15 мая 2026
Налоговое уведомление-решение направляется плательщику до 1 июля года, следующего за отчетным.
Фото: ГНС
Порядок уплаты налога на недвижимое имущество отличается в зависимости от категории плательщика. Главное управление ГНС в Киевской области сообщает, что для юридических лиц предусмотрены авансовые взносы, тогда как физические лица, в том числе физические лица — предприниматели, уплачивают налог по результатам начисления контролирующим органом.

Юридические лица самостоятельно исчисляют сумму налога по состоянию на 1 января отчетного года и подают декларацию до 20 февраля (пп. 266.7.5 пункта 266.7 статьи 266 НКУ).

В соответствии с пп. 266.10.1 пункта 266.10 статьи 266 НКУ, уплата налога осуществляется авансовыми взносами ежеквартально в размере 1/4 годовой суммы.

Предельные сроки уплаты:

за I квартал — до 29 апреля;

за II квартал — до 29 июля;

за III квартал — до 29 октября;

за IV квартал — до 29 января следующего года.

Таким образом, налоговое обязательство распределяется равномерно в течение года, а контроль за правильностью расчета возлагается на плательщика.

Физические лица, включая ФЛП, не подают декларацию по этому налогу. Начисление осуществляет контролирующий орган на основании данных государственных реестров (пп. 266.7.2 пункта 266.7 статьи 266 НКУ).

Налоговое уведомление-решение направляется плательщику до 1 июля года, следующего за отчетным.

В соответствии с пп. 266.10.1 пункта 266.10 статьи 266 НКУ, уплата налога осуществляется в течение 60 дней со дня вручения НУР.

Ставки налога устанавливаются решениями местных советов в пределах, определенных НКУ.

В соответствии с пп. 266.5.1 пункта 266.5 статьи 266 НКУ, ставка не может превышать 1,5% размера минимальной заработной платы, установленной на 1 января отчетного года, за 1 кв. м базы налогообложения.

Для расчета налога за 2025 год (который уплачивается в 2026 году) применяется минимальная заработная плата в размере 8 000 грн, что определяет предельный размер ставки — 120 грн за 1 кв. м.

Ответственность за несвоевременную уплату

В случае нарушения сроков уплаты согласованного налогового обязательства применяются штрафные санкции.

В соответствии с пунктом 124.1 статьи 124 НКУ:

  • при задержке до 30 календарных дней — 5% погашенной суммы налогового долга;
  • более 30 календарных дней — 10% такой суммы.

