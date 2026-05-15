  1. В Україні

У Києві чоловік намагався пронести метадон до Дарницького райсуду: після викриття почав ковтати таблетки

16:04, 15 травня 2026
44-річному чоловіку повідомили про підозру після спроби пронести таблетки метадону до Дарницького районного суду.
фото: прокуратура
У Києві повідомили про підозру 44-річному місцевому мешканцю, якого підозрюють у спробі передати наркотичні речовини обвинуваченому під час судового засідання у Дарницькому районному суді Києва.

За даними прокуратури, чоловік прийшов до суду як вільний слухач на розгляд справи свого знайомого, якого обвинувачують у підпалі автомобілів військовослужбовців ЗСУ.

Слідство встановило, що відвідувач намагався передати арештованому таблетки метадону. Дії чоловіка помітили працівники конвою. Після цього він, за даними правоохоронців, намагався приховати наркотичні речовини та почав ковтати таблетки. Правоохоронці зупинили його із застосуванням фізичної сили та спецзасобів.

Під час огляду місця події вилучили 52 таблетки, з яких 26, за інформацією слідства, містили наркотичний засіб — метадон.

Чоловіка затримали в порядку статті 208 КПК України та повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 307 КК України — незаконне придбання та збут наркотичних засобів.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

