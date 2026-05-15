В Киеве мужчина пытался пронести метадон в Дарницкий райсуд: после разоблачения начал глотать таблетки

44-летнему мужчине сообщили о подозрении после попытки пронести таблетки метадона в Дарницкий районный суд.

В Киеве сообщили о подозрении 44-летнему местному жителю, подозреваемому в попытке передать наркотические вещества обвиняемому во время судебного заседания в Дарницком районном суде Киева.

По данным прокуратуры, мужчина пришел в суд как свободный слушатель на рассмотрение дела своего знакомого, обвиняемого в поджоге автомобилей военнослужащих ВСУ.

Следствие установило, что посетитель пытался передать арестованному таблетки метадона. Действия мужчины заметили работники конвоя. После этого он, по данным правоохранителей, пытался скрыть наркотические вещества и начал глотать таблетки. Правоохранители остановили его с применением физической силы и спецсредств.

Во время осмотра места происшествия изъяли 52 таблетки, из которых 26, по информации следствия, содержали наркотическое средство – метадон.

Мужчину задержали в порядке статьи 208 УПК Украины и сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 307 УК Украины – незаконное приобретение и сбыт наркотических средств.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

