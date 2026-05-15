Засудженого за крадіжку звільнили від покарання після виконання вимоги прочитати Цивільний кодекс та «Кайдашеву сім’ю»

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області розглянув питання про звільнення від покарання чоловіка, засудженого за крадіжку, який під час іспитового строку мав прочитати окремі розділи Цивільного кодексу України та повість «Кайдашева сім’я».

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області розглянув подання фахівця Дубенського районного відділу філії Державної установи «Центр пробації» у Рівненській області про звільнення засудженого від відбування покарання у зв’язку із закінченням іспитового строку. Предметом судового розгляду стало встановлення факту належного виконання засудженим покладених судом обов’язків та відсутності підстав для скасування звільнення від відбування покарання з випробуванням.

Обставини справи № 559/1231/25

Вироком Гощанського районного суду Рівненської області засудженого визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 185 Кримінального кодексу України, та призначено покарання у виді п’яти років позбавлення волі. На підставі статті 75 Кримінального кодексу України особу було звільнено від відбування покарання з випробуванням із встановленням іспитового строку тривалістю один рік.

Відповідно до статті 76 Кримінального кодексу України на засудженого були покладені обов’язки періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти орган пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання, не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом, а також виконати визначені судом заходи виховного характеру. Зокрема, засуджений мав ознайомитися з положеннями Розділу І «Право власності» Книги III «Право власності та інші речові права» та Книги VI «Спадкове право» Цивільного кодексу України, а також прочитати повість Івана Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я» 1878 року.

Із подання органу пробації та доданих матеріалів вбачається, що протягом іспитового строку засуджений не притягувався до адміністративної чи кримінальної відповідальності, нового кримінального правопорушення не вчинив та загалом виконав покладені на нього обов’язки. Єдиний випадок неявки на реєстрацію мав місце 24 березня 2025 року та був зумовлений мобілізацією особи до лав Збройних Сил України.

У судовому засіданні представник органу пробації та прокурор підтримали подання та просили звільнити засудженого від відбування покарання у зв’язку із закінченням іспитового строку. Засуджений у судове засідання не з’явився, однак подав заяву з проханням розглянути питання за його відсутності та задовольнити подання.

Позиція суду

Суд зазначив, що відповідно до частини п’ятої статті 539 Кримінального процесуального кодексу України неприбуття осіб, які належним чином повідомлені про дату, час і місце розгляду клопотання, не перешкоджає судовому розгляду, якщо суд не визнав їх участь обов’язковою або особа не повідомила про поважні причини неприбуття.

Оцінюючи матеріали справи, суд виходив із положень частини першої статті 78 Кримінального кодексу України, згідно з якою після закінчення іспитового строку засуджений, який виконав покладені на нього обов’язки та не вчинив нового кримінального правопорушення, підлягає звільненню від призначеного покарання.

Також суд послався на статтю 165 Кримінально-виконавчого кодексу України, відповідно до якої після завершення іспитового строку особа, яка виконала визначені судом обов’язки та не вчинила нового злочину, за поданням органу пробації звільняється судом від призначеного покарання, а нагляд щодо неї припиняється.

Суд встановив, що протягом іспитового строку засуджений не вчиняв нових злочинів, не притягувався до адміністративної відповідальності, не виїжджав за межі України без дозволу органу пробації та виконав покладені на нього обов’язки. Одноразова неявка на реєстрацію була обумовлена проходженням військової служби у зв’язку з мобілізацією та не свідчила про ухилення від контролю органу пробації.

З огляду на встановлені обставини суд дійшов висновку про наявність передбачених законом підстав для звільнення засудженого від призначеного покарання у зв’язку із закінченням іспитового строку та задовольнив подання органу пробації.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.