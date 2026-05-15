Осужденного за кражу освободили от наказания после выполнения требования прочесть Гражданский кодекс и «Кайдашеву семью»

Дубенский горрайонный суд Ровенской области рассмотрел вопрос об освобождении от наказания мужчины, осужденного за кражу, который во время испытательного срока должен был прочитать отдельные разделы Гражданского кодекса Украины и повесть «Кайдашева семья».

Дубенский горрайонный суд Ровенской области рассмотрел представление специалиста Дубенского районного отдела филиала Государственного учреждения «Центр пробации» в Ровенской области об освобождении осужденного от отбывания наказания в связи с окончанием испытательного срока. Предметом судебного рассмотрения стало установление факта надлежащего выполнения осужденным возложенных судом обязанностей и отсутствия оснований для отмены освобождения от отбывания наказания с испытанием.

Обстоятельства дела № 559/1231/25

Приговором Гощанского районного суда Ровенской области осужденный был признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью четвертой статьи 185 Уголовного кодекса Украины, и ему было назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы. На основании статьи 75 Уголовного кодекса Украины лицо было освобождено от отбывания наказания с испытанием с установлением испытательного срока продолжительностью один год.

В соответствии со статьей 76 Уголовного кодекса Украины на осужденного были возложены обязанности периодически являться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации, сообщать органу пробации об изменении места жительства, работы или учебы, не выезжать за пределы Украины без согласования с уполномоченным органом, а также выполнить определенные судом меры воспитательного характера. В частности, осужденный должен был ознакомиться с положениями Раздела I «Право собственности» Книги III «Право собственности и другие вещные права» и Книги VI «Наследственное право» Гражданского кодекса Украины, а также прочитать повесть Ивана Нечуя-Левицкого «Кайдашева семья» 1878 года.

Из представления органа пробации и приложенных материалов следует, что в течение испытательного срока осужденный не привлекался к административной или уголовной ответственности, нового уголовного правонарушения не совершал и в целом выполнил возложенные на него обязанности. Единственный случай неявки на регистрацию имел место 24 марта 2025 года и был обусловлен мобилизацией лица в ряды Вооруженных Сил Украины.

В судебном заседании представитель органа пробации и прокурор поддержали представление и просили освободить осужденного от отбывания наказания в связи с окончанием испытательного срока. Осужденный в судебное заседание не явился, однако подал заявление с просьбой рассмотреть вопрос в его отсутствие и удовлетворить представление.

Позиция суда

Суд отметил, что в соответствии с частью пятой статьи 539 Уголовного процессуального кодекса Украины неявка лиц, надлежащим образом уведомленных о дате, времени и месте рассмотрения ходатайства, не препятствует судебному рассмотрению, если суд не признал их участие обязательным или лицо не сообщило об уважительных причинах неявки.

Оценивая материалы дела, суд исходил из положений части первой статьи 78 Уголовного кодекса Украины, согласно которой после окончания испытательного срока осужденный, выполнивший возложенные на него обязанности и не совершивший нового уголовного правонарушения, подлежит освобождению от назначенного наказания.

Также суд сослался на статью 165 Уголовно-исполнительного кодекса Украины, согласно которой после завершения испытательного срока лицо, выполнившее определенные судом обязанности и не совершившее нового преступления, по представлению органа пробации освобождается судом от назначенного наказания, а надзор в отношении него прекращается.

Суд установил, что в течение испытательного срока осужденный не совершал новых преступлений, не привлекался к административной ответственности, не выезжал за пределы Украины без разрешения органа пробации и выполнил возложенные на него обязанности. Однократная неявка на регистрацию была обусловлена прохождением военной службы в связи с мобилизацией и не свидетельствовала об уклонении от контроля органа пробации.

Учитывая установленные обстоятельства, суд пришел к выводу о наличии предусмотренных законом оснований для освобождения осужденного от назначенного наказания в связи с окончанием испытательного срока и удовлетворил представление органа пробации.

