Суддя Дмитро Сірак обраний головою Корецького районного суду Рівненської області

17:52, 15 травня 2026
Дмитра Сірака обрали головою Корецького районного суду Рівненської області за результатами таємного голосування під час зборів суддів.
фото: Корецький районний суд Рівненської області
У Корецькому районному суді Рівненської області відбулися збори суддів, під час яких розглянули питання обрання голови суду.

Як повідомили у суді, за результатами таємного голосування головою Корецького районного суду Рівненської області обрано суддю Дмитра Сірака.

Він обійматиме адміністративну посаду строком на три роки — з 18 травня 2026 року по 17 травня 2029 року.

