Суддя Дмитро Сірак обраний головою Корецького районного суду Рівненської області

Дмитра Сірака обрали головою Корецького районного суду Рівненської області за результатами таємного голосування під час зборів суддів.

фото: Корецький районний суд Рівненської області

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Корецькому районному суді Рівненської області відбулися збори суддів, під час яких розглянули питання обрання голови суду.

Як повідомили у суді, за результатами таємного голосування головою Корецького районного суду Рівненської області обрано суддю Дмитра Сірака.

Він обійматиме адміністративну посаду строком на три роки — з 18 травня 2026 року по 17 травня 2029 року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.