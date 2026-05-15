Судья Дмитрий Сирак избран председателем Корецкого районного суда Ровенской области

Дмитрий Сирак был избран председателем Корецкого районного суда Ровенской области по результатам тайного голосования во время собрания судей.

В Корецком районном суде Ровенской области состоялось собрание судей, в ходе которого рассмотрели вопрос избрания председателя суда.

Как сообщили в суде, по результатам тайного голосования председателем Корецкого районного суда Ровенской области избран судья Дмитрий Сирак.

Он будет занимать административную должность сроком на три года - с 18 мая 2026 года по 17 мая 2029 года.

