Судья Дмитрий Сирак избран председателем Корецкого районного суда Ровенской области
17:52, 15 мая 2026
Дмитрий Сирак был избран председателем Корецкого районного суда Ровенской области по результатам тайного голосования во время собрания судей.
В Корецком районном суде Ровенской области состоялось собрание судей, в ходе которого рассмотрели вопрос избрания председателя суда.
Как сообщили в суде, по результатам тайного голосования председателем Корецкого районного суда Ровенской области избран судья Дмитрий Сирак.
Он будет занимать административную должность сроком на три года - с 18 мая 2026 года по 17 мая 2029 года.
