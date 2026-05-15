  1. В Україні

Громадяни яких держав зможуть оформити українське громадянство за спрощеною процедурою — список

16:40, 15 травня 2026
Міграційна служба нагадала перелік держав, громадяни яких зможуть оформити українське громадянство за спрощеною процедурою без обов’язкової відмови від наявного паспорта.
Міграційна служба Дніпропетровської області нагадало, громадяни яких держав зможуть оформити українське громадянство за спрощеною процедурою без обов’язкової відмови від наявного громадянства.

Згідно з постановою № 589 від 8 травня 2026 р. про внесення змін до переліку держав, громадяни (піддані) яких набувають громадянство України у спрощеному порядку, Кабінет Міністрів України вніс зміни до переліку держав, громадяни (піддані) яких набувають громадянство України у спрощеному порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2025 р. № 1412.

Перелік держав, громадяни яких зможуть оформити українське громадянство за спрощеною процедурою без обов’язкової відмови від наявного паспорта: Республіка Австрія, Королівство Бельгія, Республіка Болгарія, Сполучене Королівство Великої Британії і Північної Ірландії, Грецька Республіка, Королівство Данія, Естонська Республіка, Ірландія, Республіка Ісландія, Королівство Іспанія, Італійська Республіка, Канада, Республіка Кіпр, Латвійська Республіка, Литовська Республіка, Велике Герцогство Люксембург, Республіка Мальта, Королівство Нідерланди, Федеративна Республіка Німеччина, Королівство Норвегія, Республіка Польща, Португальська Республіка, Румунія, Словацька Республіка, Республіка Словенія, Сполучені Штати Америки, Угорщина, Фінляндська Республіка, Французька Республіка, Республіка Хорватія, Чеська Республіка, Швейцарська Конфедерація, Королівство Швеція.

«Громадяни цих держав мають можливість набути громадянство України та оформлювати український паспорт у спрощеному порядку. Водночас українці, які проживають у цих країнах, зможуть отримати другий паспорт без втрати українського громадянства», - додали у міграційний службі.

