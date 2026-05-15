  В Украине

Граждане каких государств смогут оформить украинское гражданство по упрощенной процедуре — список

16:40, 15 мая 2026
Миграционная служба напомнила перечень государств, граждане которых смогут оформить украинское гражданство по упрощенной процедуре без обязательного отказа от имеющегося паспорта.
Миграционная служба Днепропетровской области напомнила, граждане каких государств смогут оформить украинское гражданство по упрощенной процедуре без обязательного отказа от имеющегося гражданства.

Согласно постановлению № 589 от 8 мая 2026 г. о внесении изменений в перечень государств, граждане (подданные) которых приобретают гражданство Украины в упрощенном порядке, Кабинет Министров Украины внес изменения в перечень государств, граждане (подданные) которых приобретают гражданство Украины в упрощенном порядке, утвержденный постановлением Кабинета Министров Украины от 5 ноября 2025 г. № 1412.

Перечень государств, граждане которых смогут оформить украинское гражданство по упрощенной процедуре без обязательного отказа от имеющегося паспорта: Республика Австрия, Королевство Бельгия, Республика Болгария, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Греческая Республика, Королевство Дания, Эстонская Республика, Ирландия, Республика Исландия, Королевство Испания, Итальянская Республика, Канада, Республика Кипр, Латвийская Республика, Литовская Республика, Великое Герцогство Люксембург, Республика Мальта, Королевство Нидерланды, Федеративная Республика Германия, Королевство Норвегия, Республика Польша, Португальская Республика, Румыния, Словацкая Республика, Республика Словения, Соединенные Штаты Америки, Венгрия, Финляндская Республика, Французская Республика, Республика Хорватия, Чешская Республика, Швейцарская Конфедерация, Королевство Швеция.

«Граждане этих государств имеют возможность приобрести гражданство Украины и оформлять украинский паспорт в упрощенном порядке. В то же время украинцы, проживающие в этих странах, смогут получить второй паспорт без утраты украинского гражданства», — добавили в миграционной службе.

Ранее «Судебно-юридическая газета» опубликовала анализ судебной практики относительно того, можно ли уволить госслужащего за иностранный паспорт.

