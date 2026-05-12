Можно ли уволить госслужащего за иностранный паспорт: анализ судебной практики и риски обжалования

Где проходит грань между государственным интересом и нарушением прав человека при увольнении госслужащего за иностранное гражданство.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Прекращение государственной службы в связи с приобретением иностранного гражданства, предусмотренное п. 2 ч. 1 ст. 84 Закона «О государственной службе», остается одной из самых сложных процедур в трудовых отношениях публичного сектора. С одной стороны, государство имеет право требовать абсолютной лояльности от государственных служащих. С другой стороны — автоматическое увольнение без надлежащей проверки может стать вмешательством в частную жизнь лица.

Законодатель определил приобретение иностранного гражданства как безусловное основание для прекращения службы. Ключевая роль в этом процессе принадлежит субъекту назначения, который обязан не просто получить информацию, а установить факт. Но проблема заключается в том, что специального порядка проведения такой проверки законодатель не предусмотрел.

Юридическая природа увольнения госслужащих

Закон устанавливает жесткую норму: так, субъект назначения обязан уволить служащего в трехдневный срок со дня установления факта наличия иностранного гражданства.

Любые промедления или попытки провести длительные дисциплинарные производства без отстранения могут быть расценены как нарушение закона самим руководителем. Одновременно с увольнением может решаться вопрос о дисциплинарной ответственности за подачу недостоверных данных при поступлении на службу.

На первый взгляд, норма является императивной и простой. Однако за кулисами скрывается сложная доказательная база и высокие риски обжалования решения из-за несоблюдения стандартов Европейского суда по правам человека. Судебная практика уже демонстрирует изменение подходов относительно детального анализа доказательств и источников происхождения информации.

Для того чтобы увольнение было законным, субъект назначения должен собрать совокупность доказательств, а не ограничиваться одним источником информации. Юридический анализ в таких случаях предполагает проверку нескольких ключевых критериев:

Прежде всего оценивается документальное подтверждение — наличие паспорта или иного документа, подтверждающего иностранное гражданство.

Далее устанавливается волеизъявление лица, в частности наличие анкеты, письменного согласия или заявления о приобретении гражданства другого государства.

Также учитывается фактическое пользование статусом, в частности пересечение государственной границы по иностранному паспорту или совершение сделок как гражданином другого государства.

Важно: документы, выданные на временно оккупированных территориях, в соответствии с законодательством Украины являются ничтожными, не признаются государством и не могут быть основанием для установления факта иностранного гражданства.

Проблема доказывания

Ключевой конфликт в судах разворачивается вокруг качества собранных доказательств.

Так, в постановлении от 27 июля 2023 года по делу № 260/1627/22 Верховный Суд пришел к выводу, что факт приобретения государственным служащим гражданства иностранного государства должен основываться на бесспорных доказательствах. Информационные письма государственных органов о вероятном или возможном наличии иностранного гражданства не являются достаточным основанием для увольнения по п. 2 ч. 1 ст. 84 Закона Украины «О государственной службе».

Именно субъект назначения, а не пограничная служба, обязан установить факт приобретения иностранного гражданства. Получение информационного письма о вероятности не является автоматическим установлением факта.

Перед увольнением государственному служащему обязательно должна быть предоставлена возможность дать объяснения. Отсутствие такой возможности нарушает принцип верховенства права. ВС критически отнесся к письму ГПСУ, отметив, что пограничная служба не является уполномоченным органом для установления фактов приобретения гражданства.

В деле № 640/19582/21 Верховный Суд рассмотрел ситуацию относительно увольнения заместителя начальника управления Министерства юстиции Украины, которое было осуществлено на основании информации Службы безопасности Украины.

Основанием для кадрового решения стало письмо СБУ, к которому были приложены фотокопия российского паспорта, а также акт осмотра вебресурсов Федеральной пограничной службы и Министерства внутренних дел РФ. По данным СБУ, через открытые онлайн-сервисы была дополнительно подтверждена действительность документа и наличие у лица налогового номера Российской Федерации.

Суд признал, что информация, полученная органом с контрразведывательными функциями, в совокупности с другими материалами является достаточным и надлежащим основанием для принятия решения об увольнении.

Вопрос приобретения гражданства иностранного государства судьями также имеет особо чувствительный характер в рамках судебной системы. В решении, принятом 17 ноября 2023 года, Высший совет правосудия (ВСП) продемонстрировал подход, согласно которому установление факта приобретения гражданства РФ является основанием для прекращения отставки судьи.

В частности, ВСП рассмотрел случай судьи в отставке, которая после завершения работы в Украине была назначена указом президента российской федерации на должность в так называемом «верховном суде лнр». Поскольку законодательство РФ предусматривает, что судьей может быть только гражданин России, это было расценено как подтверждение приобретения ею гражданства иностранного государства.

Дополнительными доказательствами стали указ президента РФ о назначении, а также отсутствие сведений о выходе лица из гражданства Украины. ВСП также учел факт осуществления ею судейских функций на временно оккупированных территориях.

В решении ВСП пришел к выводу, что совокупность доказательств подтверждает приобретение гражданства государства-агрессора и нарушение требований украинского законодательства. В связи с этим ВСП принял решение о прекращении отставки судьи, подчеркнув, что установление факта иностранного гражданства является самостоятельным основанием для таких правовых последствий.

Решением по делу № 320/35322/23 Киевский окружной административный суд отказал в удовлетворении иска заместителя начальника отдела борьбы с контрабандой Закарпатской таможни, которого уволили из-за наличия гражданства РФ. Основанием для увольнения стало официальное письмо Управления СБУ в Закарпатской области, в котором указывалось, что на имя истца 11 мая 2014 года выдан паспорт гражданина РФ. Истец утверждал, что паспорт сфальсифицирован, данные не совпадают, а увольнение во время ежегодного отпуска является незаконным. Он требовал восстановления в должности и выплаты среднего заработка.

Суд признал письмо СБУ достаточным и надлежащим доказательством факта наличия российского гражданства. Служба безопасности Украины — компетентный орган, наделенный необходимыми полномочиями для установления таких фактов.

Субъект назначения не обязан проводить дополнительную проверку или криминалистическую экспертизу — он обязан уволить служащего в трехдневный срок после получения информации от СБУ.

А увольнение во время отпуска допустимо, поскольку норма ст. 84 Закона «О государственной службе» имеет императивный характер и касается утраты самого права на государственную службу. Общие трудовые гарантии в таком случае не применяются. Суд также сослался на практику Верховного Суда, в частности постановление от 21.07.2022 по делу № 826/2538/18.

Роль суда, статья 8 Конвенции и критерий пропорциональности

Важно понимать, что национальные суды в таких спорах не перебирают на себя функции субъекта назначения. Суд не устанавливает факт наличия гражданства вместо руководителя учреждения. Задача суда — проверить, была ли соблюдена процедура увольнения, было ли решение обоснованным и базировалось ли оно на достаточном количестве бесспорных доказательств.

Тем не менее, увольнение с публичной службы из-за наличия иностранного паспорта может трактоваться ЕСПЧ не просто как кадровое решение, а как вмешательство в право на уважение частной жизни, гарантированное статьей 8 Конвенции. Такое вмешательство государства допустимо лишь при условии соблюдения трех важных составляющих:

Вмешательство предусмотрено законом. Защита национальной безопасности или интересов государства. Было ли увольнение на основании только информации, без надлежащей проверки, пропорциональным шагом.

Если факт гражданства не установлен объективно, такое решение формирует негативную репутацию лица и нарушает баланс между интересами государства и правами человека.

Вместо выводов

В условиях военного положения судебная практика демонстрирует более взвешенный подход к оценке доказательств, предоставленных правоохранительными и специальными органами, в частности СБУ. Такие материалы, как правило, учитываются судами в совокупности с данными из открытых государственных и международных реестров.

В подобных делах ключевое значение имеет качество служебной проверки, которую проводит субъект назначения. Она не может ограничиваться формальным получением письма от уполномоченного органа и должна включать комплексный анализ: от установления волеизъявления лица относительно приобретения иностранного гражданства, проверки документов, а также фактического пользования иностранным паспортом, в частности данных о пересечении государственной границы.

Судебная практика также исходит из того, что при наличии согласованных и подтвержденных данных из официальных источников, включая международные информационные системы, факт приобретения иностранного гражданства может считаться доказанным в совокупности доказательств.

Для руководителей государственных органов это означает необходимость надлежащей фиксации всех этапов проверки и обоснования кадровых решений. Для государственных служащих такие подходы формируют повышенные требования к прозрачности правового статуса, в частности в части двойного гражданства, следствием чего может быть прекращение прохождения службы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.