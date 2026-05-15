В Україні хочуть позбавити прокуратуру права представляти громадян у судах

18:03, 15 травня 2026
Уряд зареєстрував у Раді законопроєкт про зміну функцій прокуратури в частині представництва інтересів держави.
Кабінет Міністрів України зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт про внесення змін до Закону України «Про прокуратуру» щодо приведення у відповідність до Конституції України функцій прокуратури в частині здійснення представництва інтересів держави в суді.

Законопроєкт №15253 спрямований на узгодження положень Закону України «Про прокуратуру» з Конституцією України та правовими позиціями Конституційного Суду України.

Документом пропонується викласти статтю 23 Закону України «Про прокуратуру» в новій редакції, якою передбачити, що прокурор здійснює представництво виключно інтересів держави і лише у визначених законом виняткових випадках.

Також пропонується конкретизувати перелік таких виняткових випадків, зокрема у сфері об’єктів цивільного права, які вилучені або обмежені в цивільному обороті.

Окремо законопроєкт передбачає приведення процесуальних повноважень прокурора у відповідність до норм процесуального законодавства та засад судочинства.

Крім того, з законодавства пропонується виключити положення, які дозволяють прокурору здійснювати представництво інтересів громадян.

Інформацію про законопроєкт надав представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, текст законопроєкту наразі не оприлюднений.

