  1. Законодательство
  2. / В Украине

В Украине хотят лишить прокуратуру права представлять граждан в судах

18:03, 15 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Правительство зарегистрировало в Раде законопроект об изменении функций прокуратуры в части представительства интересов государства.
В Украине хотят лишить прокуратуру права представлять граждан в судах
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров Украины зарегистрировал в Верховной Раде законопроект о внесении изменений в Закон Украины «О прокуратуре» относительно приведения в соответствие с Конституцией Украины функций прокуратуры в части осуществления представительства интересов государства в суде.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Законопроект №15253 направлен на согласование положений Закона Украины «О прокуратуре» с Конституцией Украины и правовыми позициями Конституционного Суда Украины.

Документом предлагается изложить статью 23 Закона Украины «О прокуратуре» в новой редакции, которой предусмотреть, что прокурор осуществляет представительство исключительно интересов государства и только в определенных законом исключительных случаях.

Также предлагается конкретизировать перечень таких исключительных случаев, в частности в сфере объектов гражданского права, которые изъяты или ограничены в гражданском обороте.

Отдельно законопроект предусматривает приведение процессуальных полномочий прокурора в соответствие с нормами процессуального законодательства и принципами судопроизводства.

Кроме того, из законодательства предлагается исключить положения, позволяющие прокурору осуществлять представительство интересов граждан.

Информацию о законопроекте предоставил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук; текст законопроекта пока не обнародован.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд прокуратура Верховная Рада Украины законопроект правительство прокурор Кабинет Министров Украины

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Фактического проживания отца с ребенком больше не достаточно: позиция Верховного Суда по отсрочке

Статус отца, который самостоятельно воспитывает ребенка, требует полного прекращения родительской правосубъектности матери, а не просто справок из школы или больницы.

На грани возможностей: анализ нагрузки на суды Украины в 2026 году

Более 800 тысяч дел в общих судах и критический дефицит кадров в апелляциях — таковы реалии украинской Фемиды в начале 2026 года.

Пленум ВС не достиг согласия по распределению апелляционных жалоб в ВП ВС: рассмотрение заключения отложено

Из-за дискуссии о специализации рассмотрение заключения отложено.

ВС объяснил, почему наличие алиментов на другого ребёнка не уменьшает автоматически размер новых алиментов

ВС подтвердил, что алименты могут взыскиваться в размере 1/4 дохода на каждого ребёнка отдельно, а обязанность их уплаты возникает со дня подачи иска, даже если отцовство ещё не было установлено судом.

Новый Гражданский кодекс обещает недра народу, но контроль за ними передает государству

Является ли украинский народ реальным собственником недр или только формальным субъектом права?

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]