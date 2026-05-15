В Украине хотят лишить прокуратуру права представлять граждан в судах
Кабинет Министров Украины зарегистрировал в Верховной Раде законопроект о внесении изменений в Закон Украины «О прокуратуре» относительно приведения в соответствие с Конституцией Украины функций прокуратуры в части осуществления представительства интересов государства в суде.
Законопроект №15253 направлен на согласование положений Закона Украины «О прокуратуре» с Конституцией Украины и правовыми позициями Конституционного Суда Украины.
Документом предлагается изложить статью 23 Закона Украины «О прокуратуре» в новой редакции, которой предусмотреть, что прокурор осуществляет представительство исключительно интересов государства и только в определенных законом исключительных случаях.
Также предлагается конкретизировать перечень таких исключительных случаев, в частности в сфере объектов гражданского права, которые изъяты или ограничены в гражданском обороте.
Отдельно законопроект предусматривает приведение процессуальных полномочий прокурора в соответствие с нормами процессуального законодательства и принципами судопроизводства.
Кроме того, из законодательства предлагается исключить положения, позволяющие прокурору осуществлять представительство интересов граждан.
Информацию о законопроекте предоставил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук; текст законопроекта пока не обнародован.
