В Украине хотят лишить прокуратуру права представлять граждан в судах

Правительство зарегистрировало в Раде законопроект об изменении функций прокуратуры в части представительства интересов государства.

Кабинет Министров Украины зарегистрировал в Верховной Раде законопроект о внесении изменений в Закон Украины «О прокуратуре» относительно приведения в соответствие с Конституцией Украины функций прокуратуры в части осуществления представительства интересов государства в суде.

Законопроект №15253 направлен на согласование положений Закона Украины «О прокуратуре» с Конституцией Украины и правовыми позициями Конституционного Суда Украины.

Документом предлагается изложить статью 23 Закона Украины «О прокуратуре» в новой редакции, которой предусмотреть, что прокурор осуществляет представительство исключительно интересов государства и только в определенных законом исключительных случаях.

Также предлагается конкретизировать перечень таких исключительных случаев, в частности в сфере объектов гражданского права, которые изъяты или ограничены в гражданском обороте.

Отдельно законопроект предусматривает приведение процессуальных полномочий прокурора в соответствие с нормами процессуального законодательства и принципами судопроизводства.

Кроме того, из законодательства предлагается исключить положения, позволяющие прокурору осуществлять представительство интересов граждан.

Информацию о законопроекте предоставил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук; текст законопроекта пока не обнародован.

