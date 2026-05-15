РФ готується до ударів по «центрах ухвалення рішень», – Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський за результатами наради з керівниками ГШ ЗСУ, ГУР МО, СЗРУ та СБУ повідомив, що фахівці ГУР МО здобули документи, які свідчать про підготовку росіянами нових ракетно-дронових ударів по Україні, зокрема, як вони вказують, по «центрах ухвалення рішень», а також про те, що РФ намагається втягнути Білорусь у війну.

Зокрема, було обговорено три ключові питання.

Перше питання

Україна визначається із цілями для подальших далекобійних санкцій проти Росії.

«Україна не залишить без наслідків для агресора кожен з ударів, які забирають життя наших людей. Ми цілком справедливо відповідаємо по російській нафтовій промисловості, воєнному виробництву й по тих особах, які безпосередньо вчиняють воєнні злочини проти України й українців. Вдячний нашим воїнам за відданість захисту українських інтересів та всім залученим українським структурам – за розбудову справді сильної системи наших далекобійних санкцій. Це те, що відчутно», - вказав Президент.

Друге питання

За словами Володмира Зеленського, Україна фіксує російські намагання втягнути Білорусь у війну.

«Знаємо, що відбулись додаткові контакти між росіянами та Олександром Лукашенком, які мають на меті переконати його долучитись до нових російських агресивних операцій. Зокрема, Росія розглядає плани операцій за напрямками на південь та на північ від території Білорусі – або проти Чернігівсько-Київського напрямку в Україні, або проти однієї з країн НАТО – саме з території Білорусі», - вказалав Президент.

Він зазначив, що Україна володіє деталями розмови між Росією та Білоруссю.

«Україна, безперечно, буде захищати себе і своїх людей, якщо Олександр Лукашенко схибить та вирішить підтримати ще й цей російський намір. Доручив нашим Силам оборони та безпеки України посилити відповідний напрямок і представити план нашого реагування, який буде розглянутий та затверджений на Ставці», - вказав Володимир Зеленський.

Третє питання

За словами Президента, фахівці ГУР МО здобули документи, які свідчать про підготовку росіянами нових ракетно-дронових ударів по Україні, зокрема, як вони вказують, по «центрах ухвалення рішень».

«Серед них, зокрема, майже два десятки політичних центрів, військові пункти. Звісно, ми взяли до відома цю інформацію. Але варто зауважити спеціально для російського керівництва, що Україна все ж таки не Росія, і, на відміну від країни-агресора, де є чіткий автор цієї війни та його багатолітнє оточення, яке забезпечує його відірваність від реалій, джерелом захисту України є готовність українського народу битись за свою незалежність та свою власну самостійну державу», - підкреслив Президент.

