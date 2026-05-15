РФ готовится к ударам по «центрам принятия решений», – Владимир Зеленский

16:34, 15 мая 2026
Президент Украины Владимир Зеленский по результатам совещания с руководителями ГШ ВСУ, ГУР МО, СВР и СБУ сообщил, что специалисты ГУР МО получили документы, которые свидетельствуют о подготовке россиянами новых ракетно-дроновых ударов по Украине, в частности, как они указывают, по «центрам принятия решений», а также о том, что РФ пытается втянуть Беларусь в войну.

В частности, было обсуждено три ключевых вопроса.

Первый вопрос

Украина определяет цели для дальнейших дальнобойных санкций против России.

«Украина не оставит без последствий для агрессора каждый из ударов, которые забирают жизни наших людей. Мы вполне справедливо отвечаем по российской нефтяной промышленности, военному производству и по тем лицам, которые непосредственно совершают военные преступления против Украины и украинцев. Благодарен нашим воинам за преданность защите украинских интересов и всем задействованным украинским структурам — за построение действительно сильной системы наших дальнобойных санкций. Это то, что ощутимо», — отметил Президент.

Второй вопрос

По словам Владимира Зеленского, Украина фиксирует российские попытки втянуть Беларусь в войну.

«Знаем, что состоялись дополнительные контакты между россиянами и Александром Лукашенко, которые имеют целью убедить его присоединиться к новым российским агрессивным операциям. В частности, Россия рассматривает планы операций по направлениям на юг и на север от территории Беларуси — либо против Черниговско-Киевского направления в Украине, либо против одной из стран НАТО — именно с территории Беларуси», — отметил Президент.

Он подчеркнул, что Украина располагает деталями разговора между Россией и Беларусью.

«Украина, безусловно, будет защищать себя и своих людей, если Александр Лукашенко ошибется и решит поддержать еще и этот российский замысел. Поручил нашим Силам обороны и безопасности Украины усилить соответствующее направление и представить план нашего реагирования, который будет рассмотрен и утвержден на Ставке», — отметил Владимир Зеленский.

Третий вопрос

По словам Президента, специалисты ГУР МО получили документы, которые свидетельствуют о подготовке россиянами новых ракетно-дроновых ударов по Украине, в частности, как они указывают, по «центрам принятия решений».

«Среди них, в частности, почти два десятка политических центров, военные пункты. Конечно, мы приняли к сведению эту информацию. Но стоит отметить специально для российского руководства, что Украина все же не Россия, и, в отличие от страны-агрессора, где есть четкий автор этой войны и его многолетнее окружение, которое обеспечивает его оторванность от реальности, источником защиты Украины является готовность украинского народа бороться за свою независимость и свое собственное самостоятельное государство», — подчеркнул Президент.

