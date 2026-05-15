Конкурси до СОАС та СААС: оприлюднили графік виконання практичного завдання

16:39, 15 травня 2026
Тривалість виконання практичного завдання зі спеціалізації Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду складає 360 хвилин, а зі спеціалізації Спеціалізованого окружного адміністративного суду – 240 хвилин.
Четвертий етап кваліфікаційного іспиту – виконання практичного завдання зі спеціалізації відповідного суду в межах конкурсів, оголошених рішеннями Комісії від 29 жовтня 2025 року № 193/зп-25 та № 194/зп-25, проводитиметься 18 та 19 травня 2026 року в приміщенні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України за адресою: місто Київ, вулиця Генерала Шаповала, 9. Про це повідомила ВККС.

У разі невідповідності зазначеного у графіках прізвища учасника, зокрема у зв’язку з його зміною, необхідно невідкладно повідомити Комісію за телефоном (044) 233-63-85 та взяти на іспит документ, що посвідчує цю зміну.

Виконання практичного завдання зі спеціалізації відповідного суду здійснюватиметься з використанням комп’ютерної техніки.

Кандидати на посаду судді Спеціалізованого окружного адміністративного суду виконують одне завдання типу 2, Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду – два завдання типу 2.

Тривалість виконання практичного завдання:

- зі спеціалізації Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду – 360 хвилин;

- зі спеціалізації Спеціалізованого окружного адміністративного суду – 240 хвилин.

Максимально можливий бал на етапі виконання практичного завдання зі спеціалізації відповідного суду – 150.

Кількість балів за модельне судове рішення зі спеціалізації Спеціалізованого окружного адміністративного суду згідно з методичними вказівками з оцінювання практичного завдання – 75 балів. Для розрахунку бала, який кандидат отримує за виконання практичного завдання зі спеціалізації Спеціалізованого окружного адміністративного суду, застосовується коефіцієнт 2.

Кількість балів за модельні судові рішення зі спеціалізації Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду – 150 балів, з яких:

- 75 балів за перше модельне судове рішення;

- 75 балів за друге модельне судове рішення.

Прохідний бал четвертого етапу кваліфікаційного іспиту (виконання практичного завдання зі спеціалізації відповідного суду) – 75 відсотків максимально можливого бала, або 112,5 бала.

Упродовж цього етапу кваліфікаційного іспиту уповноважені представники оголошуватимуть інформацію про процедуру виконання практичного завдання та порядок переміщення в залі. Просимо уважно слухати оголошення та дотримуватися відповідних вказівок.

Графіки проведення четвертого етапу кваліфікаційного іспиту:

Стрічка новин

