  1. Суд инфо

Конкурсы в СОАС и СААС: опубликован график выполнения практического задания

16:39, 15 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Продолжительность выполнения практического задания по специализации Специализированного апелляционного административного суда составляет 360 минут, а по специализации Специализированного окружного административного суда — 240 минут.
Конкурсы в СОАС и СААС: опубликован график выполнения практического задания
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Четвертый этап квалификационного экзамена — выполнение практического задания по специализации соответствующего суда в рамках конкурсов, объявленных решениями Комиссии от 29 октября 2025 года № 193/зп-25 и № 194/зп-25, будет проводиться 18 и 19 мая 2026 года в помещении Высшей квалификационной комиссии судей Украины по адресу: город Киев, улица Генерала Шаповала, 9. Об этом сообщила ВККС.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В случае несоответствия указанной в графиках фамилии участника, в частности в связи с ее изменением, необходимо незамедлительно сообщить Комиссии по телефону (044) 233-63-85 и взять на экзамен документ, подтверждающий это изменение. 

Выполнение практического задания по специализации соответствующего суда будет осуществляться с использованием компьютерной техники.

Кандидаты на должность судьи Специализированного окружного административного суда выполняют одно задание типа 2, Специализированного апелляционного административного суда — два задания типа 2. 

Продолжительность выполнения практического задания:

  • по специализации Специализированного апелляционного административного суда — 360 минут;
  • по специализации Специализированного окружного административного суда — 240 минут.

Максимально возможный балл на этапе выполнения практического задания по специализации соответствующего суда — 150.

Количество баллов за модельное судебное решение по специализации Специализированного окружного административного суда согласно методическим указаниям по оцениванию практического задания — 75 баллов. Для расчета балла, который кандидат получает за выполнение практического задания по специализации Специализированного окружного административного суда, применяется коэффициент 2. 

Количество баллов за модельные судебные решения по специализации Специализированного апелляционного административного суда — 150 баллов, из которых:

75 баллов за первое модельное судебное решение;

75 баллов за второе модельное судебное решение. 

Проходной балл четвертого этапа квалификационного экзамена (выполнение практического задания по специализации соответствующего суда) — 75 процентов максимально возможного балла, или 112,5 балла.

В течение этого этапа квалификационного экзамена уполномоченные представители будут объявлять информацию о процедуре выполнения практического задания и порядке перемещения в зале. Просим внимательно слушать объявления и соблюдать соответствующие указания. 

Графики проведения четвертого этапа квалификационного экзамена:

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд судья ВККС

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Фактического проживания отца с ребенком больше не достаточно: позиция Верховного Суда по отсрочке

Статус отца, который самостоятельно воспитывает ребенка, требует полного прекращения родительской правосубъектности матери, а не просто справок из школы или больницы.

На грани возможностей: анализ нагрузки на суды Украины в 2026 году

Более 800 тысяч дел в общих судах и критический дефицит кадров в апелляциях — таковы реалии украинской Фемиды в начале 2026 года.

Пленум ВС не достиг согласия по распределению апелляционных жалоб в ВП ВС: рассмотрение заключения отложено

Из-за дискуссии о специализации рассмотрение заключения отложено.

ВС объяснил, почему наличие алиментов на другого ребёнка не уменьшает автоматически размер новых алиментов

ВС подтвердил, что алименты могут взыскиваться в размере 1/4 дохода на каждого ребёнка отдельно, а обязанность их уплаты возникает со дня подачи иска, даже если отцовство ещё не было установлено судом.

Новый Гражданский кодекс обещает недра народу, но контроль за ними передает государству

Является ли украинский народ реальным собственником недр или только формальным субъектом права?

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]