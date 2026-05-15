Конкурсы в СОАС и СААС: опубликован график выполнения практического задания

Продолжительность выполнения практического задания по специализации Специализированного апелляционного административного суда составляет 360 минут, а по специализации Специализированного окружного административного суда — 240 минут.

Четвертый этап квалификационного экзамена — выполнение практического задания по специализации соответствующего суда в рамках конкурсов, объявленных решениями Комиссии от 29 октября 2025 года № 193/зп-25 и № 194/зп-25, будет проводиться 18 и 19 мая 2026 года в помещении Высшей квалификационной комиссии судей Украины по адресу: город Киев, улица Генерала Шаповала, 9. Об этом сообщила ВККС.

В случае несоответствия указанной в графиках фамилии участника, в частности в связи с ее изменением, необходимо незамедлительно сообщить Комиссии по телефону (044) 233-63-85 и взять на экзамен документ, подтверждающий это изменение.

Выполнение практического задания по специализации соответствующего суда будет осуществляться с использованием компьютерной техники.

Кандидаты на должность судьи Специализированного окружного административного суда выполняют одно задание типа 2, Специализированного апелляционного административного суда — два задания типа 2.

Продолжительность выполнения практического задания:

по специализации Специализированного апелляционного административного суда — 360 минут;

по специализации Специализированного окружного административного суда — 240 минут.

Максимально возможный балл на этапе выполнения практического задания по специализации соответствующего суда — 150.

Количество баллов за модельное судебное решение по специализации Специализированного окружного административного суда согласно методическим указаниям по оцениванию практического задания — 75 баллов. Для расчета балла, который кандидат получает за выполнение практического задания по специализации Специализированного окружного административного суда, применяется коэффициент 2.

Количество баллов за модельные судебные решения по специализации Специализированного апелляционного административного суда — 150 баллов, из которых:

75 баллов за первое модельное судебное решение;

75 баллов за второе модельное судебное решение.

Проходной балл четвертого этапа квалификационного экзамена (выполнение практического задания по специализации соответствующего суда) — 75 процентов максимально возможного балла, или 112,5 балла.

В течение этого этапа квалификационного экзамена уполномоченные представители будут объявлять информацию о процедуре выполнения практического задания и порядке перемещения в зале. Просим внимательно слушать объявления и соблюдать соответствующие указания.

Графики проведения четвертого этапа квалификационного экзамена:

