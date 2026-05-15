З 18 травня змінюються тарифи консульського збору — Посольство України у Польщі
З 18 травня 2026 року у Польщі набирають чинності оновлені тарифи консульського збору. Про це повідомило Посольство України у Польщі.
«Повідомляємо, що відповідно до наказу Посольства України в Республіці Польща від 14 травня 2026 року № 27 з 18 травня 2026 року вводяться в дію оновлені Тарифи консульського збору, що справляється за вчинення консульських дій у консульському відділі Посольства України в Республіці Польща, Генеральних консульствах України в Любліні, Кракові, Вроцлаві та Гданську, Консульстві України в Познані та Віце-консульстві України в Жешуві», - йдеться у заяві.
З повним переліком тарифних ставок можна ознайомитися на сторінці Посольства або консульських установ України в Республіці Польща та на інформаційних стендах у приміщеннях для прийому громадян.
